Penyerang Inggris milik Bayern Munich, Harry Kane, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions dari sudut yang tidak biasa, saat raksasa Bavaria itu bermain imbang 2-2 dengan tamunya Arsenal, pada Rabu malam kemarin, dalam laga pekan ketiga fase liga Liga Champions.

Menurut jaringan statistik "Opta", Kane menjadi pemain pertama yang mencetak gol, memberikan assist, dan melakukan tendangan gawang, dalam satu pertandingan di Liga Champions, sejak dimulainya pengumpulan data rinci kompetisi ini pada musim 2003-2004.

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Pengaruh Kane tidak terbatas pada gol kedua Bayern dari titik penalti, karena ia juga menciptakan gol pertama Alphonso Davies melalui umpan terobosan yang matang.

Pemain internasional Inggris itu juga melakukan sendiri tendangan gawang melawan Arsenal, dalam pemandangan yang langka bagi seorang penyerang, yang kemudian berujung pada serangan berbahaya yang nyaris memberikan gol bagi tim Jerman tersebut.

Kane berbagi puncak daftar pencetak gol Liga Champions musim ini dengan torehan 4 gol, bersama sejumlah pemain lain, yang paling menonjol adalah bintang Manchester City, Erling Haaland.

Sebelumnya, tim Bavaria itu menghancurkan klub Norwegia Bodo/Glimt (5-0), pada pekan pertama Liga Champions, sebelum bermain imbang dengan klub Norwegia lainnya, Viking (3-3), pada pekan kedua.







