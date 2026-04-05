Dengan tegas... Bintang Barcelona menolak Arsenal dan Liga Saudi

Salah satu bintang Barcelona menolak tawaran besar dari Liga "Roshen" Saudi, menurut laporan media, dan bersikeras untuk tetap bertahan di Stadion Spotify Camp Nou.

Menurut Alfredo Martínez, jurnalis terkemuka di stasiun radio Spanyol "Onda Cero", bintang La Roja dan Barça, Dani Olmo, menolak bergabung dengan Al-Qadisiyah dari Saudi Arabia.

Al-Qadisiyah siap mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona, senilai 60 juta euro, untuk mendapatkan jasa Olmo, dengan iming-iming kontrak berdurasi 4 tahun dan gaji bersih tahunan sebesar 9,5 juta euro.

Namun, bintang Spanyol itu telah memutuskan dengan tegas untuk menolak. Tawaran Al-Qadisiyah bukanlah satu-satunya yang sampai ke meja Olmo belakangan ini; ia juga menerima tawaran dari klub-klub besar di Liga Premier Inggris, seperti Arsenal, serta klub-klub dari Liga Prancis.

Semua tawaran tersebut mendapat respons yang sama: "Olmo hanya memikirkan untuk tetap bersama Barça".

Olmo tampil bagus bersama tim Catalan itu, dan berkontribusi besar pada kemenangan atas Atlético Madrid (2-1) dalam laga La Liga Sabtu lalu, di mana ia menciptakan gol pertama untuk rekan setimnya, Marcus Rashford.