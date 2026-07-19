Dengan skor yang mengejutkan... Argentina merasakan penderitaan Prancis saat menghadapi Spanyol

Tim nasional Spanyol menunjukkan dominasi mutlaknya atas jalannya babak pertama final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, sehingga memaksa tim asuhan Lionel Messi mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen tersebut, yang mencerminkan seberapa besar keunggulan yang ditunjukkan "La Roja" selama 45 menit pertama.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Argentina gagal menyentuh bola bahkan sekali pun di dalam kotak penalti Spanyol selama babak pertama, sebuah kejadian langka yang hanya terjadi beberapa kali sejak pencatatan data ini dimulai pada edisi tahun 1966.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa timnas Argentina menjadi tim ketiga yang mencatatkan rekor negatif ini pada babak pertama final Piala Dunia, setelah sebelumnya mengalami situasi serupa di final Piala Dunia 1990 melawan Jerman Barat.

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Final Piala Dunia 2022 juga menyaksikan Prancis mencatatkan rekor serupa saat menghadapi Argentina, ketika “Les Bleus” gagal menyentuh bola di dalam kotak penalti lawan selama babak pertama, sebelum pertandingan kembali memanas di babak kedua.

Angka ini menegaskan dominasi Spanyol, setelah para pemain “La Roja” berhasil mematikan kunci-kunci permainan Argentina, terutama Lionel Messi, yang sama sekali tidak bisa mendekati area berbahaya, di tengah tekanan tinggi dan penguasaan bola yang besar yang diterapkan tim nasional Spanyol.

Timnas Spanyol sebelumnya juga berhasil menunjukkan keunggulan serupa saat menghadapi Prancis di pertandingan semifinal sebelumnya, yang dimenangkan “La Roja” dengan skor 2-0.