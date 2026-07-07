Dengan skor 100-1, Argentina menghancurkan Mesir di luar lapangan hijau

Tim nasional Argentina mengalahkan tim nasional Mesir dalam pertarungan di luar lapangan, di sela-sela pertandingan mereka di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Argentina sebentar lagi di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, jurnalis Saudi dari saluran “Thamaniya”, Nawaf Al-Aqil, mengungkapkan bahwa suporter Argentina jauh lebih banyak daripada suporter Mesir di Stadion Atlanta yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.

Al-Aqil menulis melalui akun pribadinya di platform "X": "Tanpa berlebihan, untuk setiap suporter Mesir di Stadion Atlanta ini, terdapat 100 suporter Argentina; dominasi yang sangat besar di dalam stadion."

Timnas Mesir bertanding di babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya tersingkir di babak penyisihan grup dalam tiga partisipasi sebelumnya.

Di sisi lain, rekan-rekan legenda Lionel Messi berupaya melanjutkan perjalanan mereka dan merebut gelar juara untuk keempat kalinya dalam sejarah, setelah sebelumnya menjuarainya pada tahun 1978, 1986, dan 2022.