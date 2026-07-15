Dengan skenario ala Mesir... Messi membawa Argentina ke final Piala Dunia lewat comeback gila-gilaan melawan Inggris

Tim nasional Argentina memastikan tempatnya di final Piala Dunia 2026, di mana mereka akan berhadapan dengan Spanyol, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dramatis (2-1) atas Inggris, Rabu malam ini, dalam pertandingan semifinal yang digelar di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat.

“Para Penari Tango” ini mengulangi skenario pertandingan mereka melawan Mesir di babak 16 besar, ketika mereka sempat tertinggal 2-0 sebelum bangkit dan mencetak 3 gol di menit-menit akhir pertandingan.

Babak pertama diwarnai suasana yang tegang dan bentrokan berulang antara para pemain kedua tim, sebagai kelanjutan alami dari sejarah panjang persaingan dan ketatnya pertarungan di antara keduanya.

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Para pemain Argentina menantang Inggris dengan yel-yel provokatif

Ketegangan sudah mulai terasa sejak awal, ketika terjadi perselisihan antara sejumlah pemain, menyusul tekel keras yang dilakukan pemain Argentina Enzo Fernández terhadap pemain Inggris Elliot Anderson, sehingga pertandingan terhenti di tengah protes dari kedua belah pihak, sebelum gesekan tersebut terulang lebih dari sekali selama babak pertama, yang diwarnai oleh banyaknya pelanggaran dan tekel-tekel keras.

Wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fath, juga mengeluarkan kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut kepada Anderson setelah tekelnya terhadap Lionel Messi pada menit ke-37, sebelum memberikan kartu kuning lainnya kepada bek Argentina, Lisandro Martínez, pada menit ke-42.

Suasana yang memanas terus berlanjut hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, di mana sejumlah pemain dari kedua tim menghampiri wasit untuk berdebat dan memprotes beberapa keputusannya, di tengah ketegangan yang menguasai pertandingan sejak menit-menit awal.

Babak Kedua yang Berbeda

Babak kedua berjalan berbeda, di mana Inggris unggul pada menit ke-55 melalui gol Anthony Gordon, sehingga tim Tiga Singa mundur ke wilayah pertahanannya, mempertahankan keunggulannya di hadapan rentetan serangan Argentina, sebelum Enzo Fernández berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85, melalui tendangan keras, memanfaatkan umpan dari Lionel Messi.

Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Lautaro Martínez mencetak gol kemenangan bagi Argentina pada menit (90+2), melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Messi pula, sehingga mengantarkan “Para Penari Tango” ke final dalam skenario yang dramatis.

Dengan kemenangan ini, timnas Argentina melanjutkan upaya mempertahankan gelar juara dunianya, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di final turnamen tersebut, Minggu mendatang, setelah “La Roja” menyingkirkan Prancis (2-0) di semifinal lainnya, Selasa kemarin.







