Dengan rekor-rekor baru... Bono bersinar di kancah Piala Dunia

Kiper asal Maroko, Yassine Bono, berhasil menggagalkan tendangan penalti yang diperoleh tim nasional Prancis, dalam pertandingan antara kedua tim di perempat final Piala Dunia.

Wasit memberikan tendangan penalti untuk Les Bleus pada menit ke-28, dan Kylian Mbappé maju untuk mengeksekusinya, namun Bono berhasil menahannya dengan gemilang.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Bono hanya kebobolan dua gol dari total sembilan tendangan penalti yang dihadapinya di Piala Dunia (termasuk adu penalti), di mana ia menggagalkan empat tendangan, sementara tiga tendangan lainnya meleset dari gawang.

Opta menambahkan, “Bono menggagalkan empat tendangan penalti di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor kiper dengan penyelamatan penalti terbanyak dalam sejarah turnamen sejak tahun 1966, termasuk adu penalti.”

Sementara itu, jaringan “Skuaka” melaporkan bahwa Yassine Bono menjadi kiper Maroko pertama yang menahan tendangan penalti selama jalannya pertandingan (di luar adu penalti) dalam sejarah partisipasi Maroko di Piala Dunia.

Jaringan tersebut menambahkan, “Tidak ada kiper yang menahan lebih banyak tendangan penalti di Piala Dunia (termasuk adu penalti) selain Bono yang telah mencatatkan 4 penyelamatan.”