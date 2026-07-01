Dengan pernyataan yang jelas... Yamal mengibarkan bendera putih di hadapan Cristiano Ronaldo

Bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, telah menutup pintu sejak dini terhadap kemungkinan menyamai atau memecahkan salah satu rekor bersejarah di Piala Dunia—yang dipegang oleh legenda Portugal Cristiano Ronaldo—setelah ia menegaskan bahwa ia tidak membayangkan dirinya akan berlaga di enam edisi turnamen tersebut.

Pernyataan Yamal ini muncul hanya beberapa hari setelah pencapaian bersejarah yang diraih Ronaldo, yang menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda.

Meskipun Yamal, berkat usianya yang masih muda, secara luas dipandang sebagai salah satu kandidat terkuat di masa depan untuk menyamai atau bahkan memecahkan rekor tersebut, pemain asal Spanyol ini tampak sangat realistis mengenai masa depannya yang panjang di lapangan.

Dalam pernyataan yang dibagikan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano melalui akunnya di platform X, Yamal mengatakan: “Saya sama sekali tidak bisa membayangkan diri saya bermain di 6 edisi Piala Dunia, atau terus bermain hingga usia 40 tahun.”

Ronaldo telah mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia 2026 setelah mencetak gol ke gawang Uzbekistan, sehingga menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia yang berbeda.

Perlu dicatat bahwa Lionel Messi, legenda Argentina, juga ikut serta dalam 6 edisi, namun ia gagal mencetak gol pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Baca juga:

Koulibaly: Belgia takut pada kami... Kami adalah juara Afrika!