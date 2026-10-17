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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Dengan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya: Maresca melampaui Ferguson dan Guardiola

Manchester City vs Ipswich Town
Manchester City
Ipswich Town
Premier League
P. Guardiola
Leeds United vs Manchester United
Leeds United
Manchester United
Inggris
Spanyol

Pelatih asal Italia itu menorehkan sejarah di Premier League

Enzo Maresca, pelatih kepala Manchester City, mencatatkan prestasi bersejarah di Liga Primer Inggris setelah menjadi pelatih pertama dalam sejarah kompetisi yang memenangi tujuh laga pertamanya bersama satu klub.

Manchester City mengalahkan tamunya Ipswich Town (3-2) pada Sabtu di Stadion Etihad dalam pekan ketujuh Premier League, sehingga Maresca meraih 7 kemenangan berturut-turut, melampaui para pelatih besar Premier League sepanjang sejarah, seperti Sir Alex Ferguson, legenda Manchester United, dan Pep Guardiola, mantan pelatih The Citizens.

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City memulai rangkaian kemenangannya di Liga Primer Inggris musim ini dengan mengalahkan Bournemouth 2-1, lalu Crystal Palace 4-1, kemudian Coventry City dan Manchester United dengan skor 1-0 di masing-masing pertandingan, sebelum menundukkan Sunderland 5-3, Liverpool 3-0, dan Ipswich 3-2.

Phil Foden membawa Manchester City unggul pada menit ke-19 dalam laga hari ini, melalui assist dari rekannya Jeremy Doku, namun tim tamu segera menyamakan kedudukan pada menit ke-21 setelah Daizen Maeda lolos berhadapan satu lawan satu dengan kiper usai menerima umpan dari Abdul Ouattara.

Pada menit ke-34, bintang Norwegia Erling Haaland kembali membawa tuan rumah memimpin dengan mencetak gol kedua lewat sepakan kepala, usai umpan silang dari rekannya asal Kroasia, Mateo Kovacic.

Haaland mencetak gol ketiga City pada menit ke-69, dari sebuah bola yang ia menangkan dari bek lawan dengan kekuatan fisiknya, sebelum melepaskan tendangan sempurna ke dalam gawang.


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