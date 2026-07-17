Dengan nilai transfer yang luar biasa... Aubameyang meninggalkan Marseille dan kembali ke La Liga

Klub Deportivo La Coruña secara resmi mengumumkan, pada Jumat malam, bahwa mereka telah merekrut penyerang internasional Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang (37 tahun), yang sebelumnya bermain untuk Olympique Marseille dari Prancis, dalam kesepakatan transfer permanen senilai sekitar 1,5 juta euro.

Pemain tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028.

Klub Spanyol tersebut mengonfirmasi, melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs resminya, bahwa kesepakatan yang telah dinantikan selama beberapa hari terakhir ini telah rampung. Dengan demikian, penyerang asal Gabon tersebut kembali ke Liga Spanyol (La Liga) setelah menghabiskan 6 bulan bersama Barcelona pada akhir musim 2021-2022, di mana ia tampil dalam 24 pertandingan dan mencetak 13 gol.

Aubameyang, yang telah mencatatkan 86 penampilan internasional bersama tim nasional Gabon dan mencetak 40 gol, kini bergabung dengan klub ke-12 dalam karier profesionalnya, setelah menjalani masa kedua bersama Olympique Marseille, klub Prancis tempat ia pernah bermain pada musim 2022-2023.

Penyerang Gabon yang sangat berpengalaman ini memilih pindah ke Spanyol meskipun ada minat dari klub Turki, Korum, untuk merekrutnya. Ia bergabung dengan klub yang baru saja promosi ke La Liga setelah absen selama 8 tahun, padahal klub tersebut baru saja terdegradasi ke divisi kedua dua tahun yang lalu.