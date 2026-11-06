Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP
Diterjemahkan oleh

Dengan kenangan Real Madrid: apakah Theo Hernandez sengaja mengolok-olok Zidane?

T. Hernandez
Z. Zidane
Al Hilal
Italy vs France
Italy
France
UEFA Nations League A
Prancis
Arab Saudi
Italia

Sikap aneh dari bek sayap Prancis itu

Bek Prancis Theo Hernandez, yang kini bermain untuk Al Hilal Saudi, memicu kontroversi hanya beberapa menit setelah dirinya dicoret dari skuad "Les Bleus" untuk jeda internasional saat ini.

Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, mencoret Theo Hernandez dari skuad yang menjalani jeda internasional saat ini, yang akan menghadapi Italia dan Turki pada penutup fase grup UEFA Nations League.

Beberapa menit setelah pengumuman skuad, bek Prancis itu mengunggah cuitan berisi emoji tertawa melalui akun resminya di situs "X", sebelum dengan cepat menghapusnya.

Para penggemar menilai bahwa tujuan dari cuitan tersebut adalah untuk menyindir Zidane, terutama karena ini merupakan kali kedua ia dicoret dari skuad, setelah sebelumnya hal serupa terjadi pada jeda bulan September lalu.

Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

Theo Hernandez sempat menjadi elemen tetap dalam skuad "Les Bleus" pada era pelatih sebelumnya, Didier Deschamps, sebelum situasinya berubah pada era "Zizou" yang hingga saat ini belum memanggilnya.

Hal yang aneh adalah Theo pernah bermain di bawah asuhan Zidane di Real Madrid, pada musim 2017-2018, setelah kepindahannya dari Atletico Madrid. Ia tampil bersamanya dalam 23 pertandingan, dengan mencetak 3 assist, sebelum dipinjamkan ke Real Sociedad.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 29 tahun itu telah tampil bersama timnas Prancis dalam 49 pertandingan, sejak pertama kali dipanggil pada 2021, tetapi ia hanya mencetak dua gol, sementara berhasil menciptakan 11 assist.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google