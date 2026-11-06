Bek Prancis Theo Hernandez, yang kini bermain untuk Al Hilal Saudi, memicu kontroversi hanya beberapa menit setelah dirinya dicoret dari skuad "Les Bleus" untuk jeda internasional saat ini.

Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, mencoret Theo Hernandez dari skuad yang menjalani jeda internasional saat ini, yang akan menghadapi Italia dan Turki pada penutup fase grup UEFA Nations League.

Beberapa menit setelah pengumuman skuad, bek Prancis itu mengunggah cuitan berisi emoji tertawa melalui akun resminya di situs "X", sebelum dengan cepat menghapusnya.

Para penggemar menilai bahwa tujuan dari cuitan tersebut adalah untuk menyindir Zidane, terutama karena ini merupakan kali kedua ia dicoret dari skuad, setelah sebelumnya hal serupa terjadi pada jeda bulan September lalu.

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Theo Hernandez sempat menjadi elemen tetap dalam skuad "Les Bleus" pada era pelatih sebelumnya, Didier Deschamps, sebelum situasinya berubah pada era "Zizou" yang hingga saat ini belum memanggilnya.

Hal yang aneh adalah Theo pernah bermain di bawah asuhan Zidane di Real Madrid, pada musim 2017-2018, setelah kepindahannya dari Atletico Madrid. Ia tampil bersamanya dalam 23 pertandingan, dengan mencetak 3 assist, sebelum dipinjamkan ke Real Sociedad.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 29 tahun itu telah tampil bersama timnas Prancis dalam 49 pertandingan, sejak pertama kali dipanggil pada 2021, tetapi ia hanya mencetak dua gol, sementara berhasil menciptakan 11 assist.