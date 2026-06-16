Dengan kehadiran Mesir dan Arab Saudi... Hari kelima Piala Dunia 2026 mencatat sejarah

Hari kelima Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko saat ini telah dimulai dengan meriah.

Perebutan gelar Piala Dunia 2026 dimulai pada Kamis lalu, melalui pertandingan yang mempertemukan tim nasional Meksiko dan Afrika Selatan, dengan partisipasi 48 tim nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Hari kelima Piala Dunia ini menyaksikan empat pertandingan, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol antara Spanyol dan Cape Verde, Mesir dan Belgia 1-1, Arab Saudi dan Uruguay dengan skor yang sama, serta Iran dan Selandia Baru 2-2.

Menurut jaringan "Stats Foot", hari ini menjadi hari dengan jumlah hasil imbang terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, tanpa ada satu pun kemenangan.

Perlu dicatat bahwa semua tim Arab yang telah bertanding hingga saat ini berakhir imbang 1-1. Selain Mesir dan Arab Saudi, Qatar imbang dengan Swiss, dan Maroko imbang dengan Brasil, kecuali Tunisia yang kalah dari Swedia 1-5.