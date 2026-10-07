Dengan kata-kata yang jelas: Messi mengungkap kebenaran teori konspirasi di final Piala Dunia

Legenda Argentina, Lionel Messi, mengungkap kebenaran teori konspirasi yang beredar di negaranya pada malam perpisahannya dari tim nasional, setelah La Albiceleste kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol (1-0).

Messi menjalani laga terakhirnya dengan kostum Argentina dini hari tadi, Rabu, dan berkontribusi dalam kemenangan telak di laga persahabatan melawan Benin (3-0), di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

"Teori konspirasi" ini menyebar di kalangan sebagian suporter Argentina di media sosial, sebagai upaya untuk menjelaskan kekalahan tim nasional mereka dari Spanyol, setelah dominasi menyeluruh dari yang disebut terakhir sepanjang 120 menit.

Sebagian warga Argentina menganggap ketenangan para pemain dan tidak tampaknya semangat besar mereka saat menghadapi Spanyol mungkin menjadi bukti bahwa mereka memasuki laga final dalam kondisi terbelenggu atau terpengaruh oleh faktor yang tidak diketahui, dalam upaya mencari penjelasan di luar lapangan atas penampilan yang ditunjukkan tim Amerika Latin itu di hadapan Spanyol.

Messi mengesampingkan semua teori ini dan berbicara untuk pertama kalinya setelah kekalahan tim nasional negaranya di final Piala Dunia sekitar 3 bulan lalu.

Dalam pidato perpisahannya di hadapan para pendukung, Messi berkata sebagaimana dikutip jaringan "ESPN" Argentina: "Turnamen Piala Dunia terakhir sangat menggugah semangat. Kami bermimpi untuk kembali meraih gelar juara dunia, dan kami nyaris mencapainya, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi di laga final, seperti yang dikatakan sebagian orang. Kami telah mengerahkan upaya terbaik kami. Laga melawan Inggris (semifinal) sangat melelahkan bagi kami."



