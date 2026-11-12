Dengan harga fantastis: Manchester United incar bintang Chelsea

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Manchester United tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran ambisius demi mendatangkan bek kanan asal Prancis, Malo Gusto, yang tidak mendapat kepercayaan di Chelsea, pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

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Ada harapan besar yang disematkan pada Gusto ketika Chelsea merekrut pemain yang saat itu berusia 19 tahun tersebut dengan nilai transfer 30,7 juta pound sterling dari Lyon pada Januari 2023, ketika Graham Potter menjabat sebagai manajer tim.

Gusto, yang kini berusia 23 tahun, telah tampil dalam 144 pertandingan di seluruh ajang bersama Chelsea, dan membantu klub meraih gelar Liga Konferensi Eropa serta Piala Dunia Antarklub.

Namun, sebagian besar waktu, Gusto harus bersaing memperebutkan menit bermain dengan Reece James ketika kapten Chelsea tersebut dalam kondisi fit secara fisik, yang berarti ia kerap kesulitan mendapatkan rangkaian pertandingan yang berkesinambungan.

Cedera James baru-baru ini, yang kemungkinan besar akan membuat pemain Inggris itu absen dari lapangan hingga tahun baru, tampaknya telah membuka pintu bagi Gusto untuk mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan pelatih baru Xabi Alonso.

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Gusto belum memulai satu pun pertandingan di Liga Primer Inggris sejak bulan September, dan Josh Acheampong tampaknya telah mengungguli pemain internasional Prancis itu dalam urutan hierarki pemain di Stamford Bridge.

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Berbagai laporan yang tersebar luas awal pekan ini mengindikasikan bahwa Gusto tengah "menimbang opsi-opsinya" dan "terbuka" terhadap kemungkinan meninggalkan Chelsea demi mencari tantangan baru di tempat lain.

Menurut surat kabar Inggris "Metro", hal ini membuat kedua klub Manchester berada dalam kondisi siaga tinggi, di mana disebutkan bahwa United dan City tertarik serta memantau situasi ini guna mengantisipasi munculnya peluang.

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Diklaim bahwa mungkin dibutuhkan tawaran sekitar 75 juta pound sterling untuk meyakinkan Chelsea melepas Gusto.

Upaya Manchester City untuk mendapatkan Gusto sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu, di mana dipahami bahwa pelatih Enzo Maresca sangat berhasrat untuk menyatukan kembali dirinya dengan sang bek ketika ia mengambil alih kendali di Stadion Etihad pada musim panas.

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Gusto masih memiliki sisa kontrak selama tiga setengah tahun dengan Chelsea saat ini.

Tentu saja, ada sejumlah kerumitan yang dihadapi baik oleh Manchester United maupun City terkait kemungkinan kesepakatan transfer selama bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang.