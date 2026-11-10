Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, berperan dalam proses perekrutan pelatih baru klub Prancis, Lyon, dalam beberapa jam terakhir.

Klub Olympique Lyon memperkenalkan pelatih barunya, pelatih asal Spanyol, Carlos Vicens, yang akan menggantikan mantan pelatih klub Braga, Paulo Fonseca, yang berusia 43 tahun, dan telah pindah ke Sporting Lisbon.

Pelatih baru Lyon itu mendapat dukungan besar, di mana ia dipuji oleh Pep Guardiola, yang pernah bekerja bersamanya sebagai asisten di Manchester City selama lima tahun.

Direktur umum Olympique Lyon, Michael Gerlinger, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa ia menghubungi pelatih Spanyol tersebut untuk menanyakan tentang Vicens.

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Ia berkata: "Saya berbicara dengan Guardiola, yang sangat memuji Carlos. Bagi kami, keputusan terbaik pada akhirnya adalah membiarkan Paulo bergabung dengan klub masa kecilnya, dan kami memilih Carlos".

Ia melanjutkan: "Ketika Anda berbicara dengan Pep, pembicaraannya berlangsung satu arah, dan positif. Ia berbicara dengan saya tentang bola-bola mati dan mentalitas. Ia memberi tahu saya bahwa Carlos adalah orang yang sangat luar biasa. Ia menyarankan saya untuk melangkah maju dan berbicara dengannya".

Lyon menempati peringkat kelima dalam klasemen Liga Prancis dengan 17 poin, tertinggal 6 poin dari Saint-Germain yang memuncaki klasemen, yang diasuh oleh pelatih Spanyol lainnya, yaitu Luis Enrique.