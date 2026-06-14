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Dengan aroma Liverpool... Van Dijk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia

Netherlands vs Japan
Netherlands
Japan
World Cup
V. van Dijk
Belanda
Jepang
AS

Gol pertama kapten Liverpool

Kapten Liverpool asal Belanda, Virgil van Dijk, mencetak gol pertamanya sepanjang kariernya di Piala Dunia, saat menjebol gawang Jepang pada Senin dini hari, dalam laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026.

Gol Van Dijk tercipta melalui sundulan yang akurat pada menit ke-50, memanfaatkan umpan silang yang luar biasa dari rekan setimnya di Liverpool, Ryan Gravenberch, sehingga membawa Oranje memimpin (1-0).

Namun, Kito Nakamura tidak membiarkan Belanda bersuka cita terlalu lama, setelah mencetak gol penyama kedudukan untuk Samurai Biru pada menit ke-57, melalui tendangan dari luar kotak penalti.

Kemudian, Chrisensio Samferil mengembalikan keunggulan Belanda dengan mencetak gol kedua melalui tendangan melengkung dari sisi kanan, sehingga Belanda memimpin dengan skor (2-1).

Gol ini merupakan gol pertama Van Dijk dalam sejarah Piala Dunia, setelah ia bermain dalam 5 pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022 tanpa mencetak gol, mengingat tim Oranje tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia 2018.

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Netherlands
NED
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Sweden
SWE
World Cup
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Tunisia
TUN
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Japan
JPN

Perlu dicatat bahwa Belanda dan Jepang berada di Grup F Piala Dunia bersama Tunisia dan Swedia.

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