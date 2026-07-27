Al Hilal menerima pukulan baru dalam bursa transfer musim panas, setelah gagal meyakinkan bintang Prancis Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, untuk pindah ke Liga Roshn pada bursa yang sedang berlangsung ini.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, Dembele menolak tawaran yang diajukan Al Hilal, dan memberi tahu para pejabat klub Saudi tersebut tentang keinginannya untuk bertahan bersama Paris Saint-Germain serta tidak memikirkan kepergian pada periode saat ini.

Tavolieri menambahkan bahwa bintang Prancis itu saat ini berfokus untuk memperpanjang kontraknya dengan juara Prancis, di mana ia diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan klub asal Paris tersebut pada periode mendatang.

Baca juga: Kejutan: Apa kebenaran bergabungnya Yassine Bounou ke Al Nassr?

Dembele berharap dapat bertahan bersama raksasa Paris itu demi menorehkan lebih banyak sejarah dan meraih berbagai gelar individu maupun kolektif.

Al Hilal sebelumnya menempatkan Dembele di puncak prioritas mereka untuk memperkuat posisi sayap, atas permintaan direktur teknik asal Italia Simone Inzaghi, yang berupaya menambahkan pemain berkelas dunia sebelum musim baru bergulir.

Setelah tersendatnya kesepakatan Dembele, Al Hilal diperkirakan akan terus mencari opsi alternatif, yang terdepan di antaranya adalah pemain Senegal Iliman Ndiaye, pemain Everton Inggris, di samping sejumlah nama lain yang ada di atas meja manajemen.

Al Hilal melanjutkan aktivitas kuat mereka di bursa transfer, setelah berhasil merekrut pemain Belanda Cristiano Kesenangannya, namun berkas untuk memperkuat lini depan masih terbuka, di tengah keinginan kuat manajemen untuk merampungkan kesepakatan penyerang baru sebelum bursa transfer ditutup.