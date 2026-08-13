Tampaknya Jules Koundé telah menentukan masa depannya bersama Barcelona, meski minat terhadap jasanya kian meningkat dari sejumlah klub besar Eropa selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca", bek asal Prancis itu, hingga saat ini, tidak berniat meninggalkan klub Catalan tersebut, dan bersikeras melanjutkan kariernya dengan mengenakan seragam Barcelona, setelah ia memperpanjang kontraknya setahun lalu hingga musim panas 2030, sebuah langkah yang mencerminkan keinginannya yang jelas untuk bertahan dalam proyek pelatih Hansi Flick.

Manajemen Barcelona memahami betul sikap Koundé, dan karena itu tidak memperkirakan kepergiannya selama periode transfer saat ini, terutama karena sang pemain telah menjelaskan lebih dari sekali keinginannya untuk bertahan, yang merupakan sikap sama yang disampaikan agennya kepada para petinggi klub.

Minat Eropa Tanpa Tawaran Resmi

Koundé, yang berusia 27 tahun, mendapat minat dari sejumlah klub besar, di mana namanya berada dalam daftar Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Tottenham, tetapi tak satu pun dari pergerakan ini yang hingga saat ini berubah menjadi tawaran resmi.

Sejumlah laporan Inggris sebelumnya mengisyaratkan kesiapan Tottenham untuk mengajukan tawaran yang nilainya mencapai 65 juta euro guna mendapatkan jasa bek asal Prancis itu, namun jumlah tersebut belum berubah menjadi langkah resmi hingga saat ini.

Di Barcelona, manajemen olahraga tampaknya tidak terlalu terganggu dengan masa depan Koundé, selama belum ada tawaran luar biasa yang memaksa klub untuk mempertimbangkan kembali sikapnya, terutama karena jawaban sang pemain selalu jelas setiap kali ia ditanyai mengenai kemungkinan hengkang: ia tidak ingin meninggalkan Barcelona.

Meski demikian, direktur olahraga Deco dan pelatih Flick menyadari bahwa bursa transfer bisa membawa perkembangan mengejutkan dalam beberapa hari ke depan, sehingga klub tidak menutup pintu sepenuhnya terhadap skenario apa pun, meskipun sikap Koundé tampak sudah bulat hingga saat ini.

Koundé, Elemen Utama dalam Perhitungan Flick

Sikap Koundé yang bertahan di Barcelona tidak terbatas pada keinginan pribadinya untuk melanjutkan, sebab bek asal Prancis itu telah menjadi salah satu elemen utama dalam skuad Flick, dan mendapat kepercayaan besar dari tim kepelatihan.

Sejak kedatangannya ke Barcelona dari Sevilla pada 2022, Koundé telah menjalani 188 pertandingan dengan seragam tim Catalan, menjadikannya salah satu pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub.

Kini ia hanya berjarak 5 pertandingan untuk menyamai rekor rekan senegaranya, Éric Abidal, yang menempati puncak daftar pemain Prancis dengan penampilan terbanyak bersama Barcelona dengan koleksi 193 pertandingan.

Menuju Sejarah Barcelona

Koundé memiliki peluang besar untuk menorehkan namanya dalam catatan sejarah Barcelona pada periode mendatang, setelah ia sebenarnya telah melampaui sejumlah bintang Prancis yang pernah mengenakan seragam Catalan.

Bek asal Prancis itu telah melewati jumlah penampilan Ousmane Dembélé, yang menjalani 185 pertandingan bersama Barcelona, sementara ia juga unggul atas Clément Lenglet, pemilik 160 pertandingan, dan Samuel Umtiti yang tampil dalam 134 pertandingan.

Dengan demikian, bertahannya Koundé bersama Barcelona bukan sekadar penolakan terhadap tawaran klub-klub Eropa, tetapi dalam waktu singkat bisa memberinya peluang untuk menyendiri di puncak daftar pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub, menambah satu pencapaian baru ke dalam kariernya bersama tim Catalan.