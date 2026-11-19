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Ketidakpastian menyelimuti masa depan pemain asal Portugal Bruno Fernandes di Manchester United saat ini, di tengah sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perjalanan sang pemain bersama tim. Milan pun memantau situasi ini dengan saksama, berharap dapat memanfaatkan peluang apa pun untuk merekrutnya, terlebih pelatih tim, Ruben Amorim, tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan rekan senegaranya asal Portugal itu.

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Surat kabar Portugal "Record" melaporkan bahwa Milan menempatkan perekrutan pemain dengan pengalaman besar sebagai prioritas utama, guna memperkuat skuad dengan sosok yang mampu memikul tanggung jawab dan berperan sebagai pemimpin di ruang ganti. Klub juga mencari pemain yang bisa menggantikan gelandang asal Kroasia Luka Modric di lini tengah, sehingga Fernandes dinilai sebagai opsi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tim.

Meski sudah berusia 32 tahun, gelandang Manchester United itu masih memiliki beberapa tahun lagi dalam karier profesionalnya. Ia juga memandang positif gagasan kembali ke lapangan Italia, mengingat Fernandes pernah menghabiskan sebagian besar awal karier profesionalnya di Italia, saat membela Novara, Udinese, dan Sampdoria.

Peluang untuk kembali bekerja di bawah arahan Amorim menjadi faktor tambahan yang bisa mendorong sang pemain pindah ke Milan, tetapi klub Italia itu dituntut menemukan formula yang tepat untuk merampungkan transfer tersebut.

Kontrak kapten Manchester United itu berakhir pada akhir musim ini, dengan klub Inggris tersebut memiliki opsi perpanjangan sepihak untuk satu musim tambahan, sementara kontrak sang pemain memuat klausul pelepasan senilai 65 juta euro.

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Laporan yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Manchester United mungkin tidak serta-merta mengaktifkan klausul perpanjangan tersebut, sebagai bagian dari keinginan klub untuk memangkas tagihan gaji. Fernandes sebelumnya telah menolak dua tawaran perpanjangan kontrak , sementara negosiasi antara kedua pihak kini terhenti, yang membuka pintu bagi berbagai kemungkinan terkait masa depannya.

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Di sisi lain, nama pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino mencuat sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan sang pemain , setelah ia ditunjuk menangani Manchester United untuk memulai era baru bersama tim. Peran yang diberikan sang pelatih kepada Fernandes dan seberapa besar ia mengandalkannya, ditambah hasil yang akan diraih tim, baik positif maupun negatif, akan menjadi faktor yang bisa menentukan sikap kapten Manchester United tersebut.

Dengan situasi ini, Amorim terus memantau perkembangan Fernandes, sementara Milan meyakini peluang untuk bergerak bisa terbuka pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan harapan dapat merampungkan transfer pemain yang memiliki pengalaman serta kemampuan teknis dan kepemimpinan yang dicari klub.

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Sebagai catatan, Bruno telah memainkan 341 pertandingan bersama Manchester United, dengan torehan 113 gol, serta meraih gelar Piala Liga musim 2022-2023 dan Piala FA musim 2023-2024.

Sementara itu, situs "Football Italia" menyebut pemain asal Skotlandia Scott McTominay juga masuk radar Milan, apalagi kontrak sang pemain bersama Napoli berakhir pada musim panas 2028 dan kedua pihak belum mencapai kesepakatan soal perpanjangan, karena mantan gelandang Manchester United itu menginginkan gaji 7 juta euro per tahun, angka yang ditolak oleh klub Italia tersebut.