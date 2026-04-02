Dembélé memimpin daftar pemain dengan gaji bulanan tertinggi di Liga Prancis... Di peringkat berapa Hakimi?

Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain, memuncaki daftar gaji bulanan tertinggi di Liga Prancis, yang diumumkan hari Kamis ini.
Surat kabar "L'Équipe" menerbitkan daftar gaji tertinggi di Liga Prancis, dan Dembélé, pemenang Ballon d'Or dari majalah "France Football", berada di urutan teratas.
Dembélé menerima gaji total sebesar 1,5 juta euro per bulan, diikuti oleh sejumlah rekan setimnya di PSG, sementara pemain pertama di luar Paris adalah Pierre-Emile Højbjerg dari Marseille, yang menempati peringkat ke-13 dengan gaji 500 ribu euro.
Berikut adalah daftar gaji bulanan tertinggi di Liga Prancis:
1. Dembélé (Paris Saint-Germain) 1.500.000 euro
2. Marquinhos (Paris Saint-Germain) 1.120.000 euro
3. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 1.100.000 euro
4. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) 1.100.000 euro
5. Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) 950.000 euro
6. Vitinha (Paris Saint-Germain) 900.000 euro
7- Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 900.000 euro
8. João Neves (Paris Saint-Germain) 900.000 euro
9. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) 800.000 euro
10. Willian Pacho (Paris Saint-Germain) 800.000 euro
11. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 800.000 euro
12. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) 550.000 euro
13. Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) 500.000 euro
14- Desiré Doué (Paris Saint-Germain) 500.000 euro
15. Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) 500.000 euro
