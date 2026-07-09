Delegasi tim nasional Mesir meninggalkan Amerika Serikat bersamaan dengan pertandingan melawan Maroko

Delegasi tim nasional Mesir tidak akan tinggal lebih lama di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, setelah Ibrahim Hassan menetapkan jadwal kepulangan ke Kairo.

Rombongan timnas Mesir dijadwalkan meninggalkan Amerika Serikat tepat pada saat dimulainya pertandingan "Singa Atlas" melawan Prancis.

Ibrahim Hassan, manajer timnas Mesir, mengumumkan bahwa rombongan timnas Mesir akan meninggalkan kota Atlanta tepat pukul 16.00 waktu Amerika, atau pukul 23.00 waktu Kairo, setelah tersingkir secara dramatis dari babak 16 besar melawan Argentina dengan skor 3-2.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 hingga menit ke-79, sebelum pertandingan berbalik 180 derajat dan timnas Argentina mencetak tiga gol dalam 14 menit, di tengah kontroversi wasit yang luas dan memicu reaksi global.

Ibrahim Hassan menjelaskan, dalam pernyataannya melalui situs resmi Federasi Sepak Bola Mesir, bahwa perjalanan pulang ke Kairo akan memakan waktu lebih dari 12 jam tanpa henti.

Waktu keberangkatan tersebut berarti rombongan akan berada di udara saat peluit kick-off pertandingan Maroko melawan Prancis di babak perempat final dibunyikan, yang secara resmi memastikan tidak adanya delegasi resmi Mesir yang hadir untuk mendukung satu-satunya tim Arab yang tersisa di turnamen tersebut.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Mesir telah mengumumkan perpanjangan kontrak kembar Hossam dan Ibrahim Hassan hingga tahun 2030, sebagai penghargaan atas apa yang mereka sebut sebagai “prestasi bersejarah” di Piala Dunia, meskipun tersingkirnya tim tersebut mengakhiri mimpi “Al-Fara’una” dengan cara yang tak terlupakan bagi dunia.