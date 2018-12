Dejan Lovren Abaikan Label Favorit

Eden Hazard Ingin Jadi Legenda Chelsea Seperti Frank Lampard, John Terry Hingga Didier Drogba . Eden Hazard mengaku ingin menjadi legenda Chelsea setelah mencapai lebih dari 100 gol dalam balutan seragam The Blues menyusul kemenangan 2-1 atas Watford, Kamis (27/12) dini hari WIB tadi. . Di matchday ke-19 Liga Primer Inggris semalam, Hazard menyumbang brace untuk menggenapi catatannya menjadi 101 gol selama berkarier sebagai pemain Chelsea, dan tambahan tiga poin di pertandingan ini membuat timnya kembali menguasai posisi empat klasemen. . Ditanya mengenai arti di balik dua golnya, bintang internasional Belgia itu mengatakan: “Itu berarti penting, terlebih karena kami juga menang,” ujarnya kepada Sky Sports. . “Mencetak 101 gol bersama klub luar biasa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, namun sekarang, mulai dari suporter, staf, saya hingga para pemain, saya pikir kami menginginkan lebih banyak hal. . “Saya ingin mencetak lebih banyak gol untuk klub ini dan mencoba menjadi legenda seperti [Frank] Lampard, [John] Terry, [Didier] Drogba, saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Namun ketika kami menang, kami boleh menikmatinya.” . Chelsea harus segera mengalihkan fokusnya karena pada akhir pekan ini mereka diharuskan bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Primer matchday ke-20. . . #chelsea #hazard #epl #instagoal

