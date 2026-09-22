Debut bersejarah untuk Inggris? Thomas Tuchel bisa membuat kejutan besar

Menurut informasi dari surat kabar Inggris Mirror, ada wacana dari pelatih Jerman Three Lions itu untuk memanggil Max Dowman yang baru berusia 16 tahun dari tim U-19 Arsenal ke tim nasional senior.

Alasannya adalah absennya beberapa pemain profesional karena cedera jelang laga internasional mendatang di Nations League. Tuchel pun ditinggal lima pemain sekaligus, termasuk bintang United Marcus Rashford, Declan Rice dari Arsenal, dan Cole Palmer dari Chelsea.

Youngster Dowman bisa masuk sebagai pengganti, dan debutnya di tim nasional berpotensi langsung menjadi momen bersejarah. Pemain 16 tahun itu akan menjadi pemain termuda sejauh ini yang pernah tampil di lapangan untuk tim senior Three Lions. Sejauh ini, rekor tersebut masih dipegang Theo Walcott, yang berusia 17 tahun 75 hari saat menjalani debutnya.

Di skuad The Gunners, Dowman sudah rutin mendapat kesempatan bersama tim profesional. Laga Premier League pertamanya ia jalani pada Agustus 2025, saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Leeds United dan langsung mencatatkan satu assist.

Getty Images

Rekor apa saja yang sudah dipegang Max Dowman?

Selain itu, pemain sayap kanan tersebut juga memegang rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil dalam pertandingan Liga Champions (pada November 2025 melawan Slavia Praha dalam usia 15 tahun, sepuluh bulan, dan empat hari), serta catatan sebagai pencetak gol termuda dalam pertandingan Premier League (pada Maret 2026 melawan Everton pada usia 16 tahun 73 hari).

Secara keseluruhan, Dowman sudah 15 kali mencicipi atmosfer tim profesional bersama klub London tersebut, yang melihatnya sebagai salah satu janji besar untuk masa depan. Catatan sejauh ini: tiga gol dan satu assist.

Inggris akan mengawali Nations League pada Sabtu mendatang melawan timnas Spanyol. Lawan berikutnya selama jeda internasional XXL adalah Ceko (29 September), Kroasia (3 Oktober), serta kembali Ceko pada 6 September.