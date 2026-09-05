Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, yang menangani Tottenham, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pertandingan yang mempertemukan timnya dengan Nottingham Forest, yang berakhir dengan skor kacamata pada hari Sabtu ini. Namun, di saat yang sama, ia menyatakan kepuasan penuh atas level teknis yang ditampilkan para pemainnya, sembari menyinggung perbaikan penampilan yang diharapkan segera terwujud begitu keharmonisan di dalam grup meningkat.

Tottenham meraih poin pertamanya di liga musim ini, setelah kekalahan pada pekan pertama dari Brentford dengan skor telak 3-0, sebelum kemudian takluk di kandang sendiri dari Newcastle (2-0).

De Zerbi mengatakan dalam pernyataan seusai pertandingan kepada jaringan "Sky Sports" sebagaimana dikutip situs "BBC": "Saya merasa kecewa karena hasilnya, tetapi saya sangat senang dengan penampilan. Mengingat kami baru mulai bekerja bersama untuk pertama kalinya pada hari Kamis lalu, yakni sejak hari pertama, saya rasa kami mampu berbenah dalam hal keputusan akhir dan umpan terakhir. Saya ingat momen Omar Marmoush ketika ia melepaskan tembakan, sementara Andy Robertson berada di belakangnya dan maju dari sisi yang sama. Jika kami berhasil memperbaiki penampilan di sepertiga akhir lapangan, saya rasa kami mampu mencetak banyak gol, karena kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas yang besar. Sekarang sulit menerima hasil ini, karena saya rasa kami menampilkan pertandingan yang bagus."

Ia menambahkan: "Kami harus terus bekerja, karena saya rasa kami bermain sangat baik ketika bola berada dalam penguasaan kami, dan kami berhasil menemukan solusi. Saya rasa kami mampu tampil jauh lebih baik di sepertiga akhir lapangan."

Ia melanjutkan: "Mentalitas tim adalah menang, menang, lalu menang. Namun saya rasa kami harus tetap tenang demi menjaga kepercayaan diri kami. Dan saya rasa kami memiliki pemain-pemain berkualitas cukup untuk mencetak banyak gol, seperti Dominic Solanke, Savio, dan Omar Marmoush."

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Tentang babak kedua: "Saya merasa menyesal karena tim medis meminta saya untuk menarik keluar Savio dan Destiny Udogie setelah 60 menit berjalan. Mohammed Kudus dan Andy Robertson bermain sangat baik, tetapi mungkin melakukan dua pergantian pemain pada momen itu bukanlah keputusan yang terlalu tepat. Namun kami tidak bisa mengambil risiko lagi dengan cederanya Savio, karena ia pemain yang sangat penting bagi kami, dan hal yang sama berlaku untuk Destiny. Mungkin kami kehilangan sebagian keseimbangan dan sebagian keterhubungan antarlini. Kami harus menghormati Nottingham Forest, karena mereka terus-menerus mengandalkan bola-bola kedua dan bola-bola panjang."

Ia mengomentari cedera di skuad tim: "Kami harus berbenah dalam segala aspek sepak bola, baik dari sisi organisasi ketika bola berada dalam penguasaan kami maupun ketika tidak bersama kami. Bahkan hari ini, saya rasa kami bertahan dengan sangat baik. Kami telah merekrut pemain-pemain yang sangat bagus, tetapi Anda tidak bisa begitu saja membangun tim dengan mengandalkan nama-nama, seperti yang terjadi dalam game (Football Manager)."

Ia menutup dengan berbicara tentang gol Nottingham Forest yang dianulir: "Saya belum menonton tayangan ulangnya, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda."