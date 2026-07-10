Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memuji karakter timnya dan bintang mereka, Merino, setelah kemenangan dramatis atas Belgia (2-1) di perempat final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa Spanyol memiliki modal yang diperlukan untuk mengancam Prancis di semifinal yang akan datang.

De la Fuente mengatakan dalam wawancara singkat dengan saluran "La1" segera setelah pertandingan: "Inilah karakter tim ini dalam situasi apa pun. Saya menegaskan kembali kebanggaan saya memimpin tim ini, yang haus akan pertumbuhan dan perkembangan. Kami pantas meraih kemenangan ini. Kita harus menyadari betapa sulitnya meraih kemenangan ini; dan kita harus menghargainya."

Pelatih asal Spanyol itu pun memuji pemain pengganti andalan, Merino, yang mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 untuk kedua kalinya berturut-turut di babak gugur, dengan mengatakan: “Dia luar biasa, memiliki banyak kelebihan, dia adalah pemain kelas dunia, bisa bermain di tim mana pun, dan kami beruntung memilikinya; kami tahu dia akan selalu ada setiap kali kami membutuhkannya.”

Mengenai pertandingan yang dinantikan melawan Prancis di semifinal pada Selasa mendatang, De la Fuente menegaskan bahwa Spanyol bukanlah satu-satunya pihak yang merasa cemas, sambil berkata: “Wajar jika kami berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka; saya rasa mereka sama cemasnya dengan kami. Kami adalah satu-satunya tim yang mengalahkan mereka dalam dua pertandingan berturut-turut. Tim hebat akan menghadapi tim hebat lainnya.”