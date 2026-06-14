De La Fuente: Senang dengan transfer Real Madrid... dan Yamal datang pada waktu yang tepat!

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan pada Minggu malam bahwa Lamine Yamal dan Marc Cucurella "dalam kondisi prima", namun keduanya tidak akan masuk dalam susunan pemain inti pada laga pembuka La Roja melawan Cape Verde besok, Senin, dalam kompetisi Grup C Piala Dunia 2026.

De la Fuente menegaskan dalam konferensi pers yang diadakan sebelum pertandingan bahwa "pindah ke Real Madrid yang akan dilakukan Cucurella tidak akan memengaruhi performanya sama sekali; karena dia sangat profesional," sementara ia juga menyebutkan bahwa Yamal "tiba tepat pada waktu yang kami inginkan, sama seperti Nico dan Victor Muñoz yang mengalami beberapa masalah."

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Lamine dalam kondisi prima, dan ia tiba pada waktu yang tepat, namun ia tidak akan masuk dalam susunan pemain inti, dan kami akan melihat bagaimana jalannya pertandingan untuk mengevaluasi kontribusinya bagi tim."

Dia menambahkan tentang Kokorela: "Kami senang karena bergabungnya dia dengan Real Madrid adalah kabar baik baginya, dan jika dia bahagia, saya juga bahagia, dan hal itu tidak akan memengaruhinya; karena dia sangat profesional, dan kami telah melihatnya di Kejuaraan Eropa."

Pelatih tersebut menegaskan bahwa "prosesnya sama antara Yamal, Nico, dan Muñoz, begitu pula masa pemulihannya," sambil mencatat bahwa "Yamal dan Nico senang berbagi waktu pemulihan karena hubungan yang terjalin di antara mereka."

Dia menambahkan: "Jika pertandingan memintanya, mereka mungkin akan mendapat waktu bermain, dan kita akan lihat apa yang terjadi saat kita harus mengambil keputusan, serta durasi dan waktunya. Jika kalian melihat mereka berlatih, itu akan menjadi kejutan yang sangat menyenangkan."

Kewaspadaan

Pelatih itu memperingatkan agar tidak meremehkan tim Cape Verde dengan mengatakan: "Kami menghormati lawan, dan tidak meremehkan siapa pun. Istilah itu tidak ada dalam kamus kami, kami selalu bermain seolah-olah mereka adalah lawan terkuat yang akan kami hadapi," tambahnya: "Mereka memiliki konsep taktis yang sangat jelas dan melaksanakannya dengan cermat, serta memiliki kecepatan luar biasa. Mereka sudah mengeliminasi Kamerun, dan tanpa ragu akan menjadi salah satu kejutan di turnamen ini, serta akan memaksa kami untuk memberikan yang terbaik."

Dia menekankan pentingnya pertandingan pembuka dengan mengatakan: "Awal yang baik sangat penting karena berbagai alasan, termasuk tiga poin dan aspek psikologis," sambil menegaskan bahwa "pertandingan melawan Cape Verde adalah yang paling penting di Piala Dunia, dan siapa pun yang mengira itu akan mudah, dia salah."

Dia juga mencatat bahwa "dianggap sebagai favorit tidak menjamin apa pun; tim yang kurang diunggulkan bisa saja menang, dan setiap pertandingan akan sangat sulit."

Pelatih tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa "susunan pemain inti belum berubah hingga hari ini," dan bahwa "tim mengandalkan semangat dan keinginan sebagai prinsip dasar," sambil mencatat bahwa "banyak pemain yang menjalani pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, dan tidak ada yang bisa menandingi menghadapi tantangan dengan semangat dan keyakinan."