De La Fuente: Saya menolak perbandingan antara Yamal dengan Messi dan Maradona

Pelatih Spanyol, Luis de La Fuente, memperingatkan agar tidak salah membandingkan bintang muda Lamine Yamal dengan legenda sepak bola seperti Lionel Messi dan Diego Maradona.

Timnas Spanyol akan menghadapi timnas Arab Saudi di kota Atlanta dalam pertandingan kedua Grup 8, setelah terperosok ke dalam hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan pertama mereka di Piala Dunia, di mana Yamal masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir karena belum sepenuhnya siap.

De La Fuente menghadapi banjir pertanyaan pekan ini mengenai perkembangan performa Yamal, namun ia dengan tegas membantah bahwa sorotan media yang terus-menerus tertuju pada pemain sayap Barcelona tersebut merupakan faktor negatif bagi tim.

De La Fuente mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan “ESPN”: “Peran Yamal bersama Spanyol dibandingkan dengan apa yang pernah ditunjukkan Messi dan Maradona sebelumnya bersama Argentina? Akan menjadi kesalahan jika membandingkan Yamal dengan pemain lain mana pun. Dia baru berusia 18 tahun, sedang menjalani fase pertumbuhan dan pematangan, dan kita harus membiarkannya menempuh jalannya sendiri.”

Pelatih kepala Spanyol itu menambahkan dalam wawancaranya: “Pemain-pemain seperti ini, yang memiliki keunggulan berbeda, sudah sepenuhnya siap menghadapi tekanan semacam ini. Mereka adalah jenius seperti Salvador Dalí atau Michelangelo; apa yang tampak luar biasa bagi kita, bagi mereka adalah hal yang biasa.”

Yamal masuk pada menit ke-71 dalam pertandingan melawan Kap Verde, saat tim nasional Spanyol sedang kesulitan menembus pertahanan lawan, di mana sang pemain masih dalam proses pemulihan dari cedera otot yang dialaminya pada bulan April lalu.

Ia menambahkan: “Kami memiliki suasana yang sangat sehat, dan semua orang tahu betapa pentingnya setiap pemain dalam skuad. Kami sepenuhnya memahami peran Yamal, dan rekan-rekan setimnya pun memahaminya.”