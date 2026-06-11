Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap bahwa Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengulangi langkah kontroversial yang pernah dilakukan oleh mantan pelatih tim tersebut, Luis Enrique.

Di lapangan latihan utama Sekolah Baylor, tempat Spanyol mempersiapkan diri untuk fase pertama Piala Dunia, muncul salah satu elemen yang terkait dengan masa kepemimpinan Luis Enrique di tim nasional Spanyol.

Spanyol akan memulai perjalanannya di Piala Dunia melawan Cape Verde pada pertengahan bulan ini.

Antara tahun 2019 dan Piala Dunia 2022 di Qatar, Enrique memanfaatkan scaffolding di lapangan, menjadikan struktur tinggi tersebut sebagai alat kerja utama.

Dari atas, Enrique mengamati latihan dari sudut pandang yang unik, mengoreksi gerakan, memberikan instruksi, dan menjaga komunikasi yang konstan dengan para pemainnya, bahkan menggunakan perangkat komunikasi kecil yang terintegrasi dalam jaket mereka yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global (GPS) untuk menyampaikan instruksi secara real-time selama latihan.

Oleh karena itu, kehadiran perancah baru di kamp latihan tim nasional Spanyol di Chattanooga tidak luput dari perhatian.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Kali ini, bukan Luis de la Fuente yang akan menaiki menara tersebut. Pelatih La Roja ini mengikuti gaya berbeda dalam mengelola latihan, di mana ia lebih memilih melakukannya di lapangan, dekat dengan para pemain, dan tetap terhubung dengan mereka."

Struktur ini kini akan menjalankan fungsi yang berbeda, meskipun tidak kalah pentingnya. Dari lokasi yang lebih tinggi ini, para analis tim nasional Spanyol akan bekerja, sehingga mereka dapat memiliki pandangan yang lebih luas atas lapangan untuk memantau detail-detail latihan dengan lebih cermat.

Ketinggian ini juga memungkinkan mereka merekam pergerakan tim, jarak antar lini, pola taktis, dan performa individu dari sudut pandang yang sulit diperoleh dari lapangan.

Dengan demikian, scaffolding yang sebelumnya menimbulkan kontroversi besar kini kembali menjadi bagian dari pemandangan harian sesi latihan tim nasional Spanyol. Scaffolding ini tidak lagi menjadi pusat komando tempat Luis Enrique mengelola operasinya, melainkan menjadi alat yang melayani staf pelatih Luis de la Fuente.