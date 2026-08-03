De la Fuente Kejutkan Rodri dan Cucurella dengan Pernyataan Mengejutkan

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, menegaskan pentingnya membangun ruang ganti yang solid, dan menganggap hal itu sebagai elemen mendasar untuk bersaing di level tertinggi.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan-pernyataan penting De la Fuente dalam wawancaranya dengan surat kabar El Mundo, di mana ia menyoroti soal solidaritas, komitmen, dan semangat kebersamaan.

Pelatih Spanyol itu berkata, "Tato Cucurella yang menampilkan wajah saya? Ia telah menepati kata-katanya, dan ini adalah sebuah prinsip serta nilai yang juga sangat penting. Dia adalah orang yang menepati janjinya."

Pelatih itu juga menjawab beberapa pertanyaan terkait para pemain timnas Spanyol, dan ketika ditanya dengan pemain mana ia akan menghabiskan liburan selama seminggu, ia tak perlu banyak berpikir dan menjawab, "Jika ingin bersenang-senang, saya akan pergi bersama Cucurella."

Ia menambahkan bahwa ia memilih bek yang sama ketika ditanya dengan pemain mana ia akan pergi merayakan dan bergadang, dan berkata sambil tertawa, "Karena saya pergi liburan bersamanya, saya akan membawanya juga."

De la Fuente juga mengungkap bahwa ia akan menitipkan kunci rumahnya kepada Mikel Oyarzabal, seraya menjelaskan bahwa ia akan menjalankan sebuah usaha bisnis bersama Mikel Merino, yang ia anggap sebagai sosok yang "sangat serius" dan memiliki jiwa tanggung jawab.

De la Fuente juga menjelaskan bahwa ia akan menghadiri konser penyanyi Julio Iglesias bersama Marcos Llorente.

Pelatih Spanyol itu menyebutkan 3 pemain yang menurutnya memiliki kualifikasi untuk menjadi pelatih di masa depan, dengan mengatakan, "Rodri, Mikel Oyarzabal, dan Mikel Merino memiliki bekal yang baik untuk menjadi pelatih."