De La Fuente: Belgia adalah ujian terberat bagi kami... dan Messi tak pernah puas!

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa laga melawan Belgia di perempat final Piala Dunia 2026 akan menjadi yang tersulit bagi timnya hingga saat ini, sekaligus memuji penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Lionel Messi bersama tim nasional Argentina.

Timnas Spanyol sedang bersiap menghadapi Belgia pada Jumat malam ini, di mana pemenangnya akan berhadapan dengan Prancis di semifinal.

De la Fuente mengatakan dalam konferensi pers prapertandingan: “Belgia adalah tim yang memiliki pengalaman besar, dan diperkuat oleh para pemain yang terbiasa bersaing dan meraih kemenangan di klub-klub terbesar Eropa, sehingga pertandingan ini akan menjadi yang tersulit bagi kami hingga saat ini.”

Mengenai kemungkinan menghadapi Prancis di semifinal, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia telah menyaksikan kemenangan “Les Bleus” atas Maroko, sambil menambahkan: “Saya menonton pertandingan itu dan melihat bahwa Prancis adalah tim yang lebih baik, tetapi fokus kami saat ini sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Belgia.”

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De la Fuente juga berbicara tentang kekuatan serangan timnya, memuji Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal, serta menegaskan bahwa kesuksesan Spanyol di turnamen ini berkat kerja sama tim, bukan hanya mengandalkan satu bintang saja.

De la Fuente membela Lamine Yamal dengan mengatakan: “Dia memiliki bakat luar biasa dan tampil gemilang melawan Portugal meskipun tidak mencetak gol. Terlepas dari semua penampilan menakjubkan yang telah dia tunjukkan, penampilannya di masa depan akan lebih menghibur.”

Pujian Khusus untuk Messi

Ketika ditanya mengenai penampilan gemilang Lionel Messi di turnamen ini, De La Fuente tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap apa yang ditunjukkan kapten Argentina tersebut, sambil berkata: “Messi tampak seolah-olah berusia 19 atau 23 tahun. Dia benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa.”

Ia menambahkan: “Selain kedewasaan dan pengalaman luar biasa yang ia peroleh selama bertahun-tahun, hal yang paling menonjol darinya adalah komitmennya; ia tak pernah lelah, tak pernah bosan, dan tak pernah puas dengan kesuksesan, melainkan selalu menginginkan lebih setiap hari.”

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa Messi merupakan teladan sejati bagi rekan-rekannya dan generasi baru para pemain, sambil menjelaskan: “Apa yang ia tunjukkan layak mendapatkan segala penghargaan dan pujian, karena ia membuktikan bahwa pemain yang terus bekerja keras tanpa henti selalu lebih dekat untuk mencapai tujuannya.”

De la Fuente menutup pembicaraannya tentang bintang Argentina tersebut dengan mengatakan: “Messi selalu menjadi teladan dalam hal ini sepanjang kariernya, dan yang paling mengagumkan adalah bahwa hingga hari ini, terlepas dari semua yang telah ia raih dan menangkan, ia tetap terus membuktikannya di lapangan.”