Tim nasional Belgia terus menunjukkan penampilan gemilang di Piala Dunia 2026, setelah menghancurkan Selandia Baru dengan skor 5-1 pada pertandingan ketiga dan terakhir di Grup 7, sehingga memastikan posisi puncak grup dengan raihan 5 poin, unggul atas tim nasional Mesir berdasarkan selisih gol, dan melaju ke babak 32 besar dengan serangkaian rekor bersejarah dari para bintangnya.

Duo Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku menjadi bintang utama malam itu, setelah masing-masing mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah timnas Belgia di panggung dunia.

De Bruyne menjadi pemain pertama dalam sejarah Belgia yang mencetak gol di tiga edisi berbeda Piala Dunia (2014, 2018, dan 2026), menurut statistik yang dipublikasikan oleh jaringan “Opta”.

Kapten Manchester City itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk Belgia dalam sejarah Piala Dunia pada usia 34 tahun dan 11 bulan, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Li Clijsters, yang mencetak gol pada usia 33 tahun dan 7 bulan, menurut “Stats Foot”.

Sementara itu, Lukaku terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik Belgia sepanjang sejarah, setelah menambah koleksi golnya menjadi 6 gol di Piala Dunia, sehingga memimpin sendirian daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belgia di ajang tersebut, melampaui rekor Mark Wilmots yang mencetak 5 gol, menurut “Opta”.

Berkat kontribusinya berupa satu gol dan satu umpan kunci dalam pertandingan hari ini, Lukaku meningkatkan total kontribusinya menjadi 8 kontribusi gol sepanjang partisipasinya di Piala Dunia (6 gol dan 2 assist), mengungguli Jan Kuelmans, Eden Hazard, dan Kevin De Bruyne, yang masing-masing berkontribusi 7 gol.

Selain itu, penyerang Napoli ini mencetak golnya hanya 56 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti, sehingga menjadi pencetak gol tercepat yang dicetak oleh pemain pengganti Belgia dalam sejarah Piala Dunia, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Marouane Fellaini, yang mencetak gol 5 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 2014, menurut “Mister Sheph”.

Sementara itu, timnas Belgia mencatatkan kemenangan terbesar mereka di Piala Dunia, setelah mengungguli rekor sebelumnya dengan kemenangan 5-2 atas Tunisia pada edisi 2018, menurut akun “Mister Chip”.