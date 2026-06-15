De Bruyne berjalan berlawanan arah dengan Courtois menjelang pertandingan melawan Salah

Berbeda dengan rekan senegaranya Thibaut Courtois, bintang timnas Belgia Kevin De Bruyne tampil tenang menjelang laga melawan Mesir pada Senin malam ini di Piala Dunia 2026.

De Bruyne dan Courtois bersiap menghadapi mantan rekan setim mereka di Chelsea, bintang Mesir Mohamed Salah.

De Bruyne juga bersaing melawan Salah, setelah pemain Belgia itu pindah ke Manchester City, dan sang Firaun Mesir pindah ke Liverpool.

Situs FOX Sports mempublikasikan pernyataan De Bruyne selama konferensi pers, di mana ia mengatakan, "Saya bermain melawan Salah selama 10 tahun, anak-anak kami juga bersekolah di tempat yang sama."

Dia melanjutkan, "Saya bertemu dengannya sesekali, dia orang yang sangat baik. Akan menyenangkan melihat Salah dan bersaing dengannya lagi seperti di masa lalu."

Namun, Courtois, ketika ditanya tentang menghadapi Salah, mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh surat kabar HLN, "Saya berharap dia mengalami malam yang sulit seperti di final Paris 2022."

Courtois tampil gemilang di final Liga Champions 2022, yang membuat Liverpool dan Salah gagal mencetak gol, sementara Vinícius Júnior berhasil mencetak gol kemenangan untuk Real Madrid pada menit ke-59.