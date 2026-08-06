Klub Al Ittihad melepas mantan gelandang asal Brasil, Fabinho, dengan pesan yang menyentuh, setelah kepergiannya dari tim dipastikan pada periode transfer musim panas ini.

Klub Saudi tersebut merilis sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang mengumumkan kepergian Fabinho dari tim, setelah tiga tahun yang ia habiskan di dalamnya, sejak bergabung ke skuad pada musim panas 2023.

Al Ittihad menulis komentar pada video tersebut: "Perpisahan dengan seorang kapten pemberani, yang hadir sebagai bintang dengan penuh kerendahan hati, memimpin timnya dengan penuh kecakapan, dan pergi sebagai pencinta, setelah meninggalkan jejak yang tak terlupakan".

Ia menambahkan: "Ia adalah teladan profesionalisme, panutan bagi semua orang di sekelilingnya di dalam maupun di luar lapangan, dan sebuah nama yang layak dikenang dalam daftar mereka yang mengenakan ban kapten Al Ameed pada sebuah fase bersejarah, di mana ia turut andil dalam menorehkan kejayaan yang luar biasa".

Ia menutup: "Terima kasih Fabinho, engkau akan tetap menjadi bintang yang bersinar di langit para pencinta".

Dari pihaknya, pemain Brasil itu menyampaikan pesan kepada para suporter Al Ittihad, yang berbunyi: "Hari ini berakhir perjalananku bersama kalian sebagai pemain, dan dimulai perjalananku sebagai pendukung klub ini".

Ia melanjutkan: "Terima kasih atas sambutan dan kehangatan yang aku temukan dari kalian, aku merasa terhormat mengenakan ban kapten klub bersejarah ini, dan aku menjalani fase yang istimewa dalam perjalanan karier olahragaku bersama kalian".

Ia meneruskan: "Kita berbagi suka dan duka, dan meraih trofi bersama-sama, dan aku menikmati menyaksikan kreativitas kalian di tribun, hingga aku pun ikut menyanyikan yel-yel bersama kalian dengan penuh cinta".

Ia menutup: "Aku berharap tak pernah sekali pun aku menahan usaha dalam mengabdi kepada entitas ini, terima kasih sekali lagi kepada kalian, Al Ittihad akan selalu berada di dalam hatiku".

Fabinho bergabung ke Al Ittihad pada musim panas 2023, datang dari Liverpool, hingga menjadi salah satu elemen inti paling menonjol dalam susunan tim sejak saat itu.

Pencapaian terbesar bintang Brasil itu bersama "Al Ameed" adalah keberhasilan meraih ganda Liga Roshn Saudi dan Piala Penjaga Dua Tanah Suci pada musim 2024-2025.