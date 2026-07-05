Data statistik yang membuat rekan-rekan Vinícius merinding… Norwegia, momok bagi Brasil

Malam ini, Minggu, semua mata tertuju pada pertandingan antara Brasil dan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang digelar di Stadion MetLife, New York. Pertandingan ini tampaknya tidak seimbang di atas kertas antara tim nasional yang mewakili negara berpenduduk 212 juta jiwa dan telah lima kali menjuarai Piala Dunia, dengan tim yang mewakili negara berpenduduk tidak lebih dari 5,5 juta jiwa, yang berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun.

Namun, terlepas dari perbedaan besar dalam sejarah dan kemampuan, Brasil memasuki pertandingan ini dengan beban psikologis yang nyata, karena Norwegia tetap menjadi satu-satunya tim yang belum pernah dikalahkan oleh "Seleção", di antara semua tim yang pernah dihadapi, menurut jaringan "RMC" Prancis.

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Jurnalis Norwegia, Stephen Starnarsen, dari surat kabar VG mengatakan: “Kami nyatakan dengan lantang! Kami adalah satu-satunya negara di dunia yang belum pernah kalah dari Brasil. Kami sangat bangga dengan statistik ini.”

Dia menambahkan sambil tertawa: “Pertandingan tahun 1998, ketika Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 di babak penyisihan grup Piala Dunia di Prancis, hingga hari ini tetap menjadi peristiwa olahraga terbesar dalam sejarah Norwegia. Generasi-generasi berikutnya tidak pernah merasakan antusiasme kolektif seperti itu. Sudah ditakdirkan bahwa kami akan bertemu Brasil lagi.”

Angka-angka mendukung pernyataan ini, karena kedua tim telah bertemu empat kali, di mana Norwegia meraih dua kemenangan, salah satunya di Piala Dunia 1998, dan yang lainnya dalam pertandingan persahabatan tahun 1997 dengan skor 4-2, sedangkan dua pertandingan lainnya, pada tahun 1986 dan 2006, berakhir imbang, sehingga Norwegia tetap menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah dari Brasil.

Di sisi lain, Pedro Passan, jurnalis di jaringan TV Globo Brasil, berkomentar: "Kami menghormati Norwegia, dan kami harus menghormatinya karena kami belum pernah mengalahkannya. Brasil kurang beruntung saat menghadapi tim ini, sehingga orang-orang merasa cemas. Selain itu, mereka memiliki tim yang sangat bagus, dan memiliki beberapa kelebihan yang tidak kami miliki."

Sedangkan Murilo Pereira, jurnalis di ESPN, mengatakan: “Kami tidak pernah merasa sepenuhnya percaya diri dengan tim ini. Mereka bisa mengalahkan lawan mana pun, tetapi juga bisa kalah dari tim mana pun. Norwegia memiliki pemain yang tidak kami miliki; Brasil tidak memiliki Haaland atau Odegaard.”

Kekhawatiran para penggemar Brasil semakin meningkat karena Neymar belum siap untuk turun bermain, ditambah dengan proses pemulihan Raphinha yang masih berlanjut, serta absennya Lucas Paquetá, sementara tim ini sangat bergantung pada bintang Real Madrid, Vinícius Júnior.