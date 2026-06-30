Data statistik menjawab... Siapa yang akan mengambil tendangan penalti untuk Inggris?

Perjalanan tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026 akan berlanjut besok malam, Rabu, saat mereka menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar di Atlanta, Amerika Serikat.

Setelah tiga pertandingan yang cukup menegangkan di babak penyisihan grup, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan karena tim asuhan pelatih Thomas Tuchel bertekad mengakhiri 60 tahun penderitaan di Piala Dunia.

Kini, setelah babak gugur dimulai, Tim Tiga Singa harus bersiap menghadapi kemungkinan adu penalti, yang akan terjadi jika pertandingan berakhir imbang setelah 90 menit dan 30 menit perpanjangan waktu.

Hubungan Inggris dengan adu penalti telah membaik secara signifikan di bawah kepemimpinan mantan pelatih Gareth Southgate, di mana mereka memenangkan tiga dari empat kali terakhir yang harus ditentukan melalui adu penalti – dan satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Italia di final Euro 2020.

Namun, siapa yang akan maju untuk menghadapi tantangan tersebut jika kesempatan itu datang? Surat kabar Inggris “Metro” mengungkap siapa yang seharusnya, dan siapa yang tidak seharusnya, mengajukan diri untuk adu penalti di Piala Dunia.

Termasuk adu penalti, 18 dari 26 pemain dalam skuad Inggris telah mengeksekusi setidaknya satu tendangan penalti selama karier profesional mereka bersama klub dan tim nasional.

Tidak diragukan lagi bahwa Harry Kane akan mengambil tendangan penalti pertama. Meskipun ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan pembuka melawan Kroasia, ia diizinkan untuk menendang ulang setelah kiper melewati garis gawang, dan pada kesempatan kedua ia tidak meleset.

Masuknya Ivan Toney ke dalam skuad Tuchel memang mengejutkan, tetapi ada alasannya, karena bintang Al-Ahli Saudi ini spesialis tendangan penalti dan terkenal dengan gayanya yang tenang di mana ia tidak menatap gawang.

Namun yang mengejutkan, ada pemain Inggris lain yang memiliki rekor mencetak gol luar biasa dari tendangan penalti, yaitu Anthony Gordon. Meskipun penampilannya melawan Kroasia dan Ghana belum sesuai harapan, sayap Barcelona ini telah mencetak 16 dari 17 tendangan penalti sepanjang kariernya, dengan tingkat keberhasilan yang menakjubkan sebesar 94%.

Marcus Rashford dan Bukayo Saka gagal mengeksekusi dua tendangan penalti di final Euro 2020, namun keduanya dikenal karena ketepatan dalam mengeksekusi tendangan penalti. Sedangkan Declan Rice dan Jude Bellingham, meski jarang mengambil tendangan penalti, biasanya berhasil mencetak gol.

Reece James dan Elliott Anderson telah mencetak lima dari lima tendangan penalti, namun banyak hal akan bergantung pada siapa yang masih berada di lapangan setelah 120 menit berlalu.

Di sisi lain, di antara para pemain dengan catatan negatif, Ollie Watkins dianggap sebagai penendang penalti terburuk di Inggris, dengan tingkat keberhasilan hanya 56%, angka yang sangat mengecewakan.

Iberichi Eze juga gagal mencetak tiga dari empat tendangan penaltinya yang terakhir, terutama tendangan yang melebar dari gawang saat Arsenal kalah di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Pemain veteran Jordan Henderson adalah satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam pertandingan kemenangan adu penalti di Piala Dunia 2018 melawan Kolombia, sementara Morgan Rogers gagal mengeksekusi satu-satunya tendangan penalti dalam kariernya hingga saat ini.

Baik Kwansa, Niko O’Reilly, Mark Goyeh, Jed Spence, Trevoh Chalobah, Dan Burn, maupun kedua kiper, Dean Henderson dan James Trafford, belum pernah mengambil tendangan penalti sepanjang karier profesional mereka.