Setelah meraih gelar Liga Primer Inggris musim lalu, dan mencapai final Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain, Arsenal tidak berniat untuk berpuas diri dengan pencapaian tersebut.

Klub memutuskan untuk memanfaatkan bursa transfer musim panas terakhir guna memperkuat skuadnya di beberapa posisi, di mana Gabriel Martinelli hengkang ke Al-Hilal, Leandro Trossard ke Besiktas, dan Gabriel Jesus ke Barcelona, ditambah Fabio Vieira dan Reiss Nelson, sementara Ethan Nwaneri dipinjamkan ke Dortmund.

Cedera serius yang dialami William Saliba juga mendorong klub untuk memperkuat lini pertahanannya. Meski musim Eropa sudah tampil istimewa dan meraih gelar Liga Primer Inggris, Arsenal menunjukkan ambisi besar di bursa transfer, khususnya dengan upaya mereka untuk merampungkan transfer Vinicius Junior, yang mendominasi bursa transfer selama beberapa pekan sebelum pemain Brasil itu tetap bertahan di Real Madrid dan memperpanjang kontraknya.

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Secara umum, Arsenal menyelesaikan beberapa transfer yang bagus musim panas ini, meski pengeluaran mereka lebih kecil dibandingkan banyak pesaing langsungnya seperti Chelsea, Tottenham, Manchester City, dan Liverpool.

Klub London itu menghabiskan 87 juta euro untuk Bruno Guimaraes, 60 juta euro untuk Ezri Konsa, dan 40 juta euro untuk Christos Tzolis, sementara Illan Meslier bergabung dalam transfer gratis dari Leeds.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, di mana surat kabar "Daily Mail" mengungkap bahwa Arsenal menyusun daftar yang mencakup 21 pemain incaran selama bursa transfer terakhir, di antaranya sejumlah nama besar.

Selain Vinicius Junior, Arsenal juga membidik Julian Alvarez, Joao Pedro, Micky van de Ven, Cristian Romero, Bradley Barcola, dan Yan Diomande, para pemain yang nilainya melebihi 100 juta euro atau mendekatinya.

Berikut adalah daftar target transfer Arsenal selama bursa transfer musim panas:

1. Morgan Rogers (Aston Villa)

2. Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

3. Kenan Yildiz (Juventus)

4. Yan Diomande (Leipzig)

5. Nico Paz (Como)

6. Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

7. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

8. Joao Pedro (Chelsea)

9. Vinicius Junior (Real Madrid)

10. Julian Alvarez (Atletico Madrid)

11. Malick Fofana (Lyon)

12. Sandro Tonali (Newcastle United)

13. Alex Scott (Bournemouth)

14. Amadou Onana (Aston Villa)

15. Jeremy Monga (Leicester City)

16. Louis Page (Leicester City)

17. Ivan Fresneda (Sporting Lisbon)

18. Cristian Romero (Tottenham)

19. Micky van de Ven (Tottenham)

20. Jacobo Ramon (Como)

21. Tarik Muharemovic (Sassuolo)

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