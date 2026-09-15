Tampaknya, bintang Brasil milik Tottenham, Richarlison, akan menepi dari lapangan hingga bulan Januari mendatang, kecuali dalam satu kondisi.

Surat kabar "The Sun" menyebut bahwa Richarlison tidak bisa bermain di Liga Primer Inggris karena Tottenham tidak memasukkannya ke dalam skuad berisi 25 pemain, setelah ia meminta untuk hengkang pada awal musim panas ini.

Pelatih Roberto De Zerbi hanya menginginkan para pemain yang berkomitmen kepada tim, dan karena itulah ia menyetujui langkah drastis tersebut.

Penyerang Richarlison sebenarnya bisa saja tampil melawan Liverpool di Piala Carabao pada Selasa malam, tetapi De Zerbi menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

Ini berarti, kemungkinan besar, topskor Tottenham pada musim 2025-2026 tersebut akan tetap berada dalam ketidakpastian selama beberapa bulan ke depan, sehingga membuat para pendukung bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa sampai ke titik ini.

Richarlison mengakhiri musim lalu dengan koleksi 11 gol di Liga Primer Inggris, atau lebih dari dua kali lipat jumlah gol pencetak gol terbaik kedua Tottenham, dan ia memainkan peran sentral dalam perjuangan bertahan tim.

Satu-satunya harapan yang tersisa bagi pemain Brasil ini adalah kabur dari neraka Tottenham menuju salah satu negara yang bursa transfer musim panasnya masih dibuka, seperti Uni Emirat Arab.

Ada kabar mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub Emirat, Shabab Al Ahli Dubai, tetapi terdapat keraguan mengenai apakah klub tersebut mampu menanggung gajinya, yang menjadi titik perselisihan dalam kesepakatan-kesepakatan lain yang gagal pada musim panas ini.

Bursa transfer musim panas di Liga Utama Yunani ditutup malam ini, tetapi tampaknya tidak ada pergerakan yang akan segera terjadi.

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Sempat ada pembicaraan mengenai kepindahannya ke Trabzonspor, klub yang dibela Mohamed Salah, tetapi hal itu tidak terwujud, karena sumber-sumber Tottenham membantah menerima tawaran apa pun dari klub Turki tersebut.

Kemudian datang klub Vasco da Gama, klub masa kecil Richarlison di Brasil.

Dapat dipahami bahwa Richarlison terbuka terhadap peminjaman sementara ke sana, tetapi karena Tottenham telah mencapai batas maksimal enam pemain internasional yang dipinjamkan, hal itu tidak memungkinkan.

Tottenham diyakini telah menerima tawaran senilai 20 juta pound sterling dari Vasco sebelum jendela transfer Brasil ditutup pada pukul 04.00 waktu Inggris pada Sabtu mendatang.