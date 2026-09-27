Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia Sepak Bola Wanita U-20, pada hari Minggu ini, setelah mengalahkan timnas Korea Utara 4-3 lewat adu penalti, menyusul hasil imbang tanpa gol di final turnamen.

Timnas Spanyol meraih gelar ini untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah sebelumnya memenanginya pada 2022, dan berhasil merebut gelar dari timnas Korea Utara yang meraihnya pada 2024.

Dengan demikian, timnas Spanyol menempati peringkat kedua sebagai timnas dengan gelar terbanyak dengan koleksi dua gelar, di belakang timnas Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara yang masing-masing mengoleksi tiga gelar.

Dengan begitu, Spanyol melanjutkan dominasinya atas sepak bola, baik di tingkat putra maupun putri.

Selama beberapa tahun terakhir, Spanyol telah memenangi gelar-gelar turnamen berikut:

Piala Dunia Putra

Piala Dunia Wanita

Euro Putra

UEFA Nations League Wanita

Kejuaraan Eropa U-19 Putra

Kejuaraan Eropa U-19 Wanita

Piala Dunia Wanita U-20







