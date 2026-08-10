Dunia sepak bola semakin dipengaruhi oleh modal, dengan private equity memainkan peran yang makin besar. Akuisisi klub-klub seperti A.C. Milan, Chelsea, dan Olympique Lyon menunjukkan bahwa perusahaan investasi semakin sering melihat sepak bola internasional sebagai pasar pertumbuhan yang menarik.

Dalam newsletter Cleats & Cashflows, kami membahas perkembangan ini. Kami meneliti peluang strategis yang ditawarkan tren ini, tetapi juga menyoroti risiko yang menyertai meningkatnya investasi finansial di sepak bola. Edisi ini menjadi bab terakhir dari miniseri Milan kami, yang terdiri dari empat blog.

Kali ini kami melihat periode di bawah Oaktree. Bagaimana investor yang mengkhususkan diri pada utang bermasalah mengelola salah satu klub sepak bola terbesar di Eropa? Dan bagaimana Inter mencoba beralih dari pertumbuhan berbasis utang ke model yang lebih berkelanjutan secara finansial?

Saat Oaktree mengambil alih kendali Inter, tugas pertamanya jelas: memetakan secara rinci apa yang sebenarnya diwarisi dana tersebut. Era delapan tahun Suning tidak berakhir dengan penjualan yang dinegosiasikan atau penyerahan yang direncanakan. Klub jatuh ke tangan Oaktree karena Suning tidak lagi mampu melunasi utangnya dan kreditur menggunakan haknya atas klub tersebut.

Kelompok pemilik itu secara total telah menyuntikkan lebih dari €500 juta dalam bentuk dana sendiri dan pinjaman ke klub. Pada akhirnya, hanya sedikit nilai yang tersisa bagi Suning. Grup itu pergi dengan kepemilikan di Inter yang nilainya sudah terdepresiasi tajam, tanpa bisa menjual investasinya dengan cara normal.

Dengan demikian, akuisisi itu mengikuti pola yang lazim dalam investasi pada perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Seorang investor memberikan dana kepada perusahaan yang sedang bermasalah secara keuangan, sering kali dengan imbal hasil yang relatif tinggi. Jika perusahaan itu kemudian gagal membiayai ulang utangnya, pemberi dana pada akhirnya bisa mengambil alih kendali.

Inter menarik bagi Oaktree meski memiliki masalah keuangan. Klub ini memiliki merek yang dikenal di seluruh dunia, sejarah yang kaya, basis pendukung yang sangat besar, dan tetap relevan secara olahraga. Karena itu, ini menjadi contoh yang cukup klasik tentang bagaimana investasi di perusahaan yang mengalami kesulitan finansial bisa berakhir.

Ada kemiripan yang jelas dengan apa yang sebelumnya terjadi di sisi lain kota Milan. Enam tahun sebelumnya, Elliott Management mengambil alih kendali AC Milan setelah Li Yonghong tidak lagi mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

Meski begitu, ada juga perbedaan penting. Elliott memilih pendekatan yang jauh lebih aktif. Dana itu kembali menyuntikkan uang ke Milan dan mencoba membangun ulang klub secara finansial maupun organisasional. Pada akhirnya, Milan dijual kepada RedBird pada 2022.

Oaktree tampaknya menempuh pendekatan yang lebih sabar. Dana itu kurang berfokus pada perombakan cepat klub dan lebih pada stabilitas finansial, pembiayaan ulang utang, serta menjaga nilai Inter dalam jangka panjang.

Perbandingan antara kedua model kepemilikan itu akan dibahas lebih luas dalam bagian penutup miniseri ini. Bagi Oaktree sendiri, pengambilalihan itu berarti perubahan besar. Seorang investor yang biasanya terutama berkutat dengan perusahaan dan organisasi yang memiliki masalah keuangan besar, tiba-tiba mengendalikan salah satu klub sepak bola terbesar di Eropa. Dana tersebut memang sudah memiliki sedikit pengalaman di sepak bola melalui klub Prancis SM Caen, yang diakuisisinya pada 2020. Namun, Inter beroperasi di level yang sepenuhnya berbeda.

Meski demikian, pasar finansial bereaksi dengan tenang. Obligasi Inter senilai €415 juta sebagian besar tetap stabil nilainya pada Mei dan Juni 2024. Peringkat kredit dari pinjaman-pinjaman itu juga tidak berubah menurut lembaga pemeringkat. Ini penting, karena menunjukkan bahwa pasar keuangan melihat sangat sedikit risiko tambahan dalam transisi ke Oaktree.

Dengan begitu, pasar kredit memahami lebih cepat daripada sebagian besar media sepak bola bahwa akuisisi oleh Oaktree tidak memicu krisis finansial, melainkan justru membawa stabilitas lebih besar. Ketidakpastian soal pembiayaan klub berkurang dan muncul investor profesional di pucuk kendali yang terbiasa menangani utang besar dan risiko finansial.

Indikasi paling jelas dari efek stabilisasi Oaktree datang pada 2025: Inter mampu membiayai ulang utangnya dengan bunga 4,52%, sehingga beban bunga tahunan turun tajam.

Pada akhirnya, gagasan inti di balik model Suning terbukti tidak berjalan. Kelompok pemilik itu berasumsi bahwa kesuksesan olahraga pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan komersial yang cukup untuk menanggung beban utang yang tinggi. Gelar-gelar memang datang. Namun, pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk membayar biaya dan utang yang melekat pada model itu.

Pembalikan finansial

Dampak finansial dari transisi ke Oaktree paling jelas terlihat dalam angka-angka tahun buku 2024/25. Angka-angka itu menunjukkan sebuah klub yang akhirnya kembali meraih laba dari aktivitas hariannya, tetapi masih membawa warisan finansial dari era Suning.

Laporan laba rugi kini mulai terlihat sehat dan berkelanjutan. Neraca masih perlu dipulihkan lebih jauh.

Pendapatan dan pengeluaran

Inter mencatat rekor pendapatan dari aktivitas utama sekitar €551 juta pada 2024/25 menurut perhitungan Swiss Ramble. Menurut angka milik klub sendiri, pendapatannya mencapai sekitar €567 juta.

Perbedaannya terutama terletak pada cara pendapatan dari transfer dan pendapatan tambahan lainnya dicatat. Pendapatan naik sekitar €144 juta dibanding tahun sebelumnya. Itu setara dengan pertumbuhan sekitar 35%.

Kontribusi terbesar datang dari pendapatan hak siar. Angkanya naik menjadi sekitar €265 juta, meningkat sekitar 50%. Kiprah panjang di Liga Champions dan partisipasi di Piala Dunia Antarklub menjadi sumber utama pendapatan tambahan. Menurut angka yang tersedia, bagian dari Piala Dunia Antarklub menghasilkan sekitar €31 juta pendapatan satu kali.

Pada saat yang sama, ini menunjukkan betapa fluktuatifnya sumber pendapatan tersebut. Jumlah yang dibayarkan UEFA sangat bergantung pada performa olahraga dan partisipasi di kompetisi Eropa. Karena itu, pendapatan ini lebih sulit diprediksi dibanding, misalnya, pendapatan komersial atau pendapatan dari stadion milik sendiri.

Pendapatan pertandingan untuk pertama kalinya menembus €100 juta dan mencapai sekitar €104 juta. Menurut perhitungan Swiss Ramble, di dalamnya tercakup sekitar €4 juta pendapatan dari tiket musiman. Laporan keuangan klub tidak memasukkannya demikian.

Laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona saja disebut menghasilkan sekitar €14 juta. Dengan itu, tercipta rekor baru Italia untuk pemasukan dari satu pertandingan. Pendapatan komersial juga tumbuh, menjadi sekitar €160 juta. Hal itu didorong oleh basis sponsor yang lebih kuat dan visibilitas internasional yang lebih besar.

Kontrak jersey dengan Betsson, yang kabarnya bernilai sekitar €30 juta per tahun, menjadi kesepakatan sponsor jersey terbesar dalam sejarah sepak bola Italia. Pada saat yang sama, Inter memperpanjang kerja sama dengan Nike hingga 2031. Menurut informasi yang tersedia, kesepakatan itu menjamin pembayaran tetap tahunan lebih dari €20 juta. Dengan bonus performa, total nilainya dalam musim-musim mendatang bisa meningkat mendekati €30 juta per tahun.

Di sisi biaya, pengeluaran gaji naik menjadi sekitar €253 juta. Itu sekitar €26 juta lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya. Bagian penting dari kenaikan itu bisa dijelaskan oleh bonus yang diterima pemain dan staf berkat kesuksesan olahraga. Namun, yang lebih penting adalah pendapatan tumbuh jauh lebih cepat daripada biaya gaji.

Biaya yang dicatat Inter secara akuntansi untuk pemain juga turun tajam. Ketika sebuah klub membeli pemain, biaya transfer itu memang tidak langsung dibukukan sekaligus sebagai biaya. Jumlah tersebut dibagi sepanjang durasi kontrak. Biaya tahunan itu berada di kisaran €61 juta, dibanding €96 juta setahun sebelumnya. Empat tahun sebelumnya, angka itu masih berada di sekitar €137 juta.

Karena itu, rasio antara biaya skuad dan pendapatan juga membaik secara signifikan. Jika kita menjumlahkan gaji dan biaya pemain, total biaya pemain mencapai sekitar €314 juta.

Jika dibandingkan dengan pendapatan yang disesuaikan untuk UEFA - €551 juta pendapatan inti ditambah rata-rata €36 juta per tahun dari keuntungan transfer selama tiga tahun - rasionya berada di sekitar 53,5%. Angka itu jauh di bawah batas UEFA sebesar 70%.

Bahkan dalam skenario yang kurang menguntungkan, di mana pendapatan turun ke sekitar €500 juta, rasio tersebut dengan sekitar 58,6% masih tetap terkendali. Ini menunjukkan model biaya yang jauh lebih sehat dibanding pada tahun-tahun puncak era Suning.

Hasil akhirnya mungkin menceritakan kisah yang paling jelas. Inter membukukan laba bersih sekitar €35 juta. Yang lebih penting, laba dari operasional normal mencapai sekitar €69 juta, bahkan sebelum pendapatan dari transfer.

Perbedaan itu penting. Di bawah Suning, transfer sering kali menjadi semacam solusi darurat finansial. Pemain dijual untuk menutup kerugian struktural dari operasional harian.

Di bawah Oaktree, laba tampaknya semakin banyak berasal dari klub sepak bola itu sendiri, bukan dari penjualan pemain berharga. Transfer tidak lagi harus menutup kerugian. Operasional harian mulai menjadi berkelanjutan dengan kekuatannya sendiri. Satu catatan kecil tetap perlu diberikan: kita baru punya sedikit tahun untuk menguji perkembangan ini. Meski demikian, angka-angka saat ini mengarah pada masa depan finansial yang menjanjikan bagi Inter.

Neraca

Meski kembali meraih laba, neraca Inter masih menunjukkan dampak dari periode kepemilikan sebelumnya. Ekuitas masih negatif dan berada di sekitar -€12 juta. Meski begitu, itu merupakan perbaikan besar dibanding sekitar -€100 juta setahun sebelumnya.

Perbaikan itu antara lain datang dari laba bersih, konversi pinjaman pemilik menjadi ekuitas, dan sekitar €52 juta dana baru yang disuntikkan Oaktree ke klub.

Maurits Linders

Grafik: perkembangan ekuitas Inter

Perkembangan total utang juga menunjukkan bahwa pemulihan berlangsung selangkah demi selangkah. Trennya jelas positif: total kewajiban telah turun dari level tertingginya. Namun, angka absolutnya tetap besar dibandingkan dengan ekuitas Inter. Itu menegaskan betapa besar utang yang dibangun pada era Suning.

Maurits Linders

Grafik: perkembangan total utang Inter

Singkatnya: pendapatan dan pengeluaran pulih lebih cepat daripada neraca. Inter tidak lagi merugi secara struktural, tetapi warisan dari tahun-tahun ketika kesuksesan olahraga sebagian besar dibiayai dengan uang pinjaman masih belum sepenuhnya hilang.

Arus kas

Jumlah uang yang dihasilkan Inter dari operasional hariannya meningkat signifikan pada 2024/25. Klub melaporkan arus kas dari operasional harian sekitar €107 juta. Itu hampir pasti menjadi salah satu hasil terkuat dalam sejarah terbaru klub.

Swiss Ramble menghitungnya sekitar €146 juta. Perbedaannya terletak pada cara berbagai biaya dimasukkan. Dalam angka yang lebih rendah itu, antara lain sudah tercakup sekitar €6 juta penyusutan atas aset lain, €35 juta bunga yang dibayar, dan sekitar €10 juta pajak yang dibayar.

Perbedaan itu penting. Sebelum bunga dan pajak dibayar, klub sepak bola tersebut menghasilkan banyak uang. Setelah bunga dan pajak dibayar, jumlah yang tersisa jauh lebih sedikit.

Namun, perbaikannya besar. Pendapatan UEFA yang lebih tinggi, pemasukan hari pertandingan yang lebih besar, pertumbuhan komersial, dan biaya pemain yang lebih rendah akhirnya benar-benar membuat aktivitas harian menghasilkan banyak uang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Inter tidak lagi harus terutama bergantung pada transfer atau dukungan finansial pemilik untuk menjaga model bisnis tetap berjalan.

Pada saat yang sama, investasi infrastruktur meningkat. Inter disebut memiliki rencana untuk menginvestasikan sekitar €100 juta dalam modernisasi kompleks latihan dan fasilitas penting lainnya.

Hal itu sejalan dengan penekanan Oaktree pada peningkatan aset klub dan penciptaan nilai jangka panjang. Ini merupakan pergeseran dari semata-mata berinvestasi pada skuad menuju investasi yang membuat klub lebih kuat sebagai organisasi. Gagasan yang sama juga memainkan peran penting dalam proyek San Siro, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Meski begitu, secara keseluruhan Inter mengeluarkan sekitar €46 juta lebih banyak kas daripada yang masuk. Kekurangan itu sebagian besar ditutup dengan sekitar €49 juta modal baru dari Oaktree. Ini juga memperjelas ketegangan yang masih tersisa dalam model tersebut: operasional harian telah membaik dengan kuat, tetapi posisi finansial klub masih membutuhkan dukungan.

Karena itu, gambaran keseluruhannya bernuansa. Inter kembali mencatat laba dari aktivitas hariannya, menghasilkan uang dalam jumlah besar, mengurangi utangnya, dan memiliki rasio keuangan yang jauh lebih baik.

Namun, neraca masih menanggung dampak dari periode kepemilikan sebelumnya. Pembalikan sudah dimulai, tetapi proses untuk terus menurunkan utang masih belum selesai.

Stadion, penjualan, dan masa depan

Masa depan Inter kini berpusat pada tiga hal yang saling berkaitan erat: pengembangan San Siro baru, momen ketika Oaktree pada akhirnya menjual kepemilikannya, serta kualitas dan keberlanjutan pendapatan klub. Stadion adalah peluang paling jelas untuk menciptakan nilai tambahan dalam jangka panjang.

Pada September 2025, dewan kota Milan menyetujui penjualan San Siro dan kawasan di sekitarnya kepada Inter dan AC Milan. Kedua klub berencana membangun stadion baru berkapasitas sekitar 71.500 kursi sebagai bagian dari proyek pengembangan yang lebih besar.

Proyek tersebut mencakup stadion modern yang dirancang oleh Foster + Partners dan MANICA. Untuk pembiayaannya, antara lain Goldman Sachs, JPMorgan, Banco BPM, dan BPER Banca terlibat.

Bagi Inter, alasan ingin memiliki stadion baru cukup sederhana. Klub ini masih belum menjadi pemilik stadionnya dan karena itu secara struktural berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibanding banyak klub papan atas Premier League. San Siro saat ini memang ikonik, tetapi karena usianya, struktur kepemilikan oleh pemerintah kota, dan peluang komersial yang sudah ketinggalan zaman, stadion itu membatasi pemasukan yang bisa didapat Inter darinya.

Seperti dibahas dalam bagian sebelumnya dari miniseri tentang Milan ini, stadion tersebut antara lain memiliki keterbatasan berikut:

Peluang terbatas untuk paket premium dan korporat

Jumlah kursi VIP dan korporat yang terbatas

Ruang yang minim untuk mengaitkan aktivitas komersial dan properti dengan stadion

Lebih sedikit peluang untuk menghasilkan uang di luar hari pertandingan

Peluang terbatas untuk mendapatkan pendapatan dari nama stadion

Dalam dunia sepak bola modern, itu adalah faktor-faktor penting. Metrik RevPEPAS dari Football Benchmark — pendapatan per acara per kursi tersedia — menunjukkan perbedaannya dengan jelas:

AC Milan: €40

Inter: €41

Juventus (puncak pada 2018/19): €73

Real Madrid: €124

PSG: €137

Jadi, masalahnya bukan Inter memiliki terlalu sedikit penggemar atau mereknya kurang dikenal. Kedua klub asal Milan itu secara reguler menarik lebih dari 70.000 penonton. Masalahnya adalah infrastruktur.

Stadion modern bisa menghasilkan tepat jenis pendapatan stabil yang sangat dihargai investor profesional besar: kursi premium, paket korporat, nama stadion, katering, konser, dan acara lain di luar hari pertandingan.

Ini sesuai dengan perkembangan yang lebih luas dalam sepak bola Eropa. Semakin banyak klub berusaha memiliki stadion sendiri agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan yang tak menentu dari televisi dan performa olahraga. Meski demikian, stadion juga membawa dilema. Proyek itu bisa menelan biaya lebih dari 1 miliar euro dan kemungkinan harus dibiayai dengan kombinasi dana sendiri dan pinjaman.

Bagi klub yang masih berupaya memulihkan beban utang dari era Suning, hal itu sangat penting. Stadion baru bisa menaikkan batas atas pendapatan secara signifikan dalam jangka panjang, tetapi juga bisa menimbulkan beban utang baru sebelum yang lama sepenuhnya dilunasi.

San Siro baru - tiga opsi

Saat ini, Oaktree pada dasarnya memiliki tiga kemungkinan strategis. Yang pertama adalah peran sebagai pemilik pasif. Oaktree bisa menstabilkan keuangan, membiayai ulang utang, menjaga performa olahraga tetap pada levelnya, lalu relatif cepat mencari pembeli.

Namun, itu tampaknya tidak terlalu mungkin. Dengan pendekatan seperti itu, Oaktree tidak akan bisa memasukkan bagian penting dari nilai stadion masa depan ke dalam nilai klub. Itu akan membuat Inter kurang menarik bagi calon pembeli dan kemungkinan juga menekan harga jual akhirnya. Singkatnya: akan ada nilai yang tertinggal.

Opsi kedua, dan mungkin yang paling logis, adalah terutama menyiapkan proyek stadion untuk masa depan. Dalam skenario itu, Oaktree tidak harus membiayai dan menyelesaikan stadion sendiri. Fokus utamanya adalah memastikan proyek tersebut menjadi kredibel dan dapat dijalankan.

Itu berarti: mengamankan persetujuan politik yang dibutuhkan, memajukan perencanaan, mengembangkan opsi pembiayaan, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan proyek stadion sudah cukup maju sehingga calon pembeli di masa depan bisa dengan percaya diri menanamkan uang di dalamnya.

Perbedaan itu sangat krusial. Pembeli yang mengambil alih Inter ketika sudah ada proyek stadion yang kredibel dan maju bukan hanya membeli klub saat ini. Ia juga membeli pertumbuhan profitabilitas masa depan yang terkandung dalam proyek itu. Kepastian yang lebih besar seputar stadion membuat klub lebih bernilai, karena pendapatan masa depan menjadi lebih bisa diprediksi dan lebih bisa dikembangkan.

Hubungan dengan AC Milan juga menjadi penting secara strategis karena hal ini. RedBird memiliki kepentingan besar untuk mendorong proyek tersebut maju, karena infrastruktur merupakan bagian penting dari strategi investasinya sendiri untuk Milan.

Bagi RedBird, stadion terutama adalah mesin pertumbuhan: cara untuk meningkatkan pendapatan berulang klub secara tajam. Bagi Oaktree, stadion terutama merupakan cara untuk meningkatkan nilai Inter dan membuat penjualan akhirnya lebih menarik. Jadi, kepentingan mereka tidak persis sama, tetapi cukup sejalan untuk menghasilkan kemajuan bersama. Kedua pemilik membutuhkan kepastian soal infrastruktur agar langkah berikutnya dalam pengembangan nilai klub mereka dapat terwujud.

Untuk mendapatkan wawasan lebih jauh mengenai strategi infrastruktur RedBird di AC Milan, saya merujuk pada artikel saya sebelumnya tentang pendekatan RedBird di AC Milan. Pendekatan bersama ini juga membuat proyek tersebut lebih layak secara finansial.

Inter dan Milan bisa menanggung bersama biaya konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, dan operasional. Karena itu, masing-masing klub tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak jika mereka mengembangkan stadion secara terpisah.

Bagi Inter, itu menjadi lebih penting lagi karena utang dari era Suning masih ada. Stadion bersama menurunkan tekanan finansial yang akan ditimbulkan stadion yang sepenuhnya dimiliki sendiri terhadap posisi keuangan klub.

Opsi ketiga adalah menjadi pemilik penuh infrastruktur baru itu sendiri. Oaktree kemudian bisa ikut membiayai dan mendampingi pembangunan hingga selesai. Namun, proyek lebih dari 1 miliar euro membawa risiko politik, konstruksi, finansial, dan eksekusi yang signifikan. Selain itu, prosedur birokrasi Italia bisa sangat menunda jadwal.

Bagi investor yang berfokus pada perusahaan bermasalah secara finansial dan biasanya bekerja dengan jangka waktu investasi tertentu, kemungkinan tidak ideal untuk mengunci modal selama tujuh hingga sepuluh tahun dalam proyek seperti itu. Lebih masuk akal bila Oaktree melakukan apa yang menjadi keahliannya: mengurangi ketidakpastian dan memastikan calon pembeli di masa depan bersedia membayar jauh lebih mahal untuk Inter.

Meski demikian, strategi stadion ini tetap harus dilihat dengan nuansa tertentu. Riset tentang investasi stadion sepak bola di Premier League menunjukkan bahwa perluasan stadion yang sudah ada sering kali berjalan beriringan dengan performa olahraga yang lebih baik pada tahun-tahun setelahnya.

Pada stadion yang benar-benar baru, hubungan itu kurang jelas. Itu tidak mengurangi logika finansial proyek tersebut. Itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak boleh begitu saja mengasumsikan stadion baru otomatis menghasilkan lebih banyak gelar.

Namun, logika ekonomi yang lebih luas tetap kuat. Pendapatan stadion yang lebih stabil dan berulang memperbesar ruang finansial yang dimiliki klub untuk berinvestasi pada skuadnya. Dan karena dalam sepak bola Eropa ada hubungan jangka panjang yang kuat antara besarnya pengeluaran dan kesuksesan olahraga, infrastruktur yang lebih baik pada akhirnya juga bisa memperbesar peluang olahraga Inter, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Perbedaan itu juga relevan langsung bagi penjualan akhir klub oleh Oaktree. Dalam konteks itu, valuasi lebih dari 1 miliar dolar yang disebut Financial Times kemungkinan lebih tepat dilihat sebagai batas bawah ketimbang batas atas, terutama jika dalam tahun-tahun mendatang semakin banyak kepastian muncul seputar stadion.

Meski begitu, tetap ada satu catatan penting: kualitas laba saat ini. Tahun buku 2024/25 secara finansial memang bersejarah, tetapi sebagian hasilnya berasal dari pendapatan yang bisa berfluktuasi besar dan mungkin tidak kembali setiap tahun. Misalnya pendapatan dari Piala Dunia Antarklub, kiprah panjang di Liga Champions, dan pendapatan transfer.

Giuseppe Marotta sendiri telah menyatakan bahwa profitabilitas masa depan masih bergantung pada partisipasi di Liga Champions dan pada pendapatan transfer. Jadi, model finansial Inter jelas lebih sehat dibanding era Suning, tetapi klub ini belum sepenuhnya terlindungi dari kemunduran olahraga.

Stadion baru tidak akan sepenuhnya menghapus ketergantungan itu, tetapi bisa membuat basis pendapatan jauh lebih stabil dan beragam. Dan mungkin itulah pada akhirnya pelajaran terpenting dari sejarah finansial modern Inter: klub sepak bola bisa mencoba memaksa kesuksesan lebih cepat dengan uang pinjaman, tetapi infrastruktur dan pendapatan berulanglah yang pada akhirnya menciptakan daya tahan finansial jangka panjang.

Kesimpulan: harga sebuah kesuksesan

Laba Inter memang benar-benar diraih, tetapi pada saat yang sama juga dimungkinkan oleh pembiayaan. Mula-mula pendapatan masa depan dijual pada 2017, kemudian lagi pada 2022, lalu dibiayai ulang lagi pada 2025. Pada akhirnya, kreditur bahkan menjadi pemilik klub pada Mei 2024.

Pelajarannya bukan bahwa klub sepak bola harus melepaskan ambisinya. Ambisi sangat esensial dalam sepak bola. Pelajarannya adalah bahwa ambisi tanpa bantalan finansial bisa menjadi berbahaya. Ketika pengeluaran naik lebih cepat daripada pendapatan berulang dan pendapatan masa depan digunakan untuk membayar kesuksesan hari ini, kendali perlahan bergeser menjauh dari klub.

Suning membawa kesuksesan olahraga. Namun, harga yang harus dibayar adalah ketergantungan struktural pada pembiayaan eksternal. Gelar dan titel juara Inter itu nyata. Utang di baliknya juga nyata.

Dalam sepak bola modern, cara sebuah klub dibiayai karena itu sudah lama bukan sekadar pilihan finansial. Pada akhirnya, cara sebuah klub mengelola uang dan utang bahkan bisa menentukan siapa yang memiliki klub tersebut.