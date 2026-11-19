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Uruguay telah menjelma menjadi momok abadi bagi Arab Saudi di ajang Piala Dunia dalam berbagai kategori, baik di level senior maupun junior.

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Timnas Arab Saudi U-17 takluk 2-3 dari Uruguay dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Kamis (hari ini) di Stadion Aspire Zone, Doha, ibu kota Qatar, pada matchday pertama Grup D Piala Dunia U-17.

Kekalahan Tim Junior: Awal dari Akhir?

Kekalahan itu terjadi secara dramatis. Arab Saudi dua kali unggul, tetapi tim Amerika Latin tersebut selalu mampu menyamakan kedudukan, sebelum akhirnya mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, empat menit sebelum waktu normal usai.

Masalahnya, Arab Saudi sebenarnya sudah dekat dengan kemenangan, tetapi kesalahan individu yang aneh, terutama dari kiper Abdullah Al-Mas, membuat hasil pertandingan berbalik.

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Pada gol pertama, tembakan Pablo Barreiro sebenarnya sudah berada di tangan Al-Mas, tetapi ia mencoba menangkapnya dengan cara yang aneh sehingga bola terlepas dari tangannya dan masuk ke gawang, hanya satu menit sebelum babak pertama berakhir.

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Sementara itu, gol ketiga yang menjadi penentu kemenangan lahir dari tembakan jarak sangat jauh Facundo Rodriguez. Al-Mas sebenarnya bisa menangkap bola tersebut, atau setidaknya menepisnya, tetapi ia mengantisipasinya dengan cara yang aneh sehingga bola bersarang di gawang.

Kekalahan ini mempersulit posisi Arab Saudi di Grup D. Mereka kini berada di peringkat ketiga tanpa poin, hanya unggul selisih gol atas Haiti yang menempati posisi keempat.

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Jika kembali kalah pada laga berikutnya melawan Prancis, peluang Arab Saudi U-17 untuk lolos akan sangat sulit. Saat itulah penyesalan akan muncul atas laga kontra Uruguay yang sebenarnya sangat mungkin dimenangi.

Skenario Piala Dunia 2026 Terulang

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Penyesalan inilah yang juga menghantui tim senior Arab Saudi setelah gagal mempertahankan keunggulan atas Uruguay yang sama pada laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pertandingan tersebut digelar pada 16 Juni lalu. Arab Saudi terus unggul berkat gol Abdulelah Al-Amri sejak menit ke-41, tetapi pelatih asal Yunani Georgios Donis bermain sangat bertahan pada babak kedua dan sepenuhnya menyerahkan penguasaan bola kepada tim Amerika Latin tersebut, yang menekan dengan seluruh lini demi menyamakan kedudukan.

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Akibat tekanan luar biasa itu dan pertahanan Arab Saudi yang terlalu dalam, Maximiliano Araújo berhasil menyamakan skor untuk Uruguay 10 menit sebelum laga berakhir, setelah serangkaian penyelamatan beruntun dari kiper internasional Mohammed Al-Owais.

Hasil imbang ini, meski awalnya tampak positif, justru membuat Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia setelahnya. Mereka kalah 0-4 dari Spanyol pada matchday kedua, sesuai perkiraan, sehingga harus menghadapi Tanjung Verde dengan satu-satunya pilihan adalah menang demi lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

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Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa dan keharusan mengejar satu hasil saja, Arab Saudi gagal melewati hadangan Tanjung Verde dan hanya bermain imbang tanpa gol. Mereka pun tersingkir dari fase grup setelah menjadi juru kunci Grup H dengan hanya mengoleksi dua poin.

Skenario inilah yang kini dikhawatirkan Arab Saudi U-17 di Piala Dunia U-17. Mereka diperkirakan kalah dari Prancis, yang berarti mereka hanya dituntut meraih kemenangan, tidak ada pilihan lain, saat menjalani laga ketiga melawan Haiti.

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Piala Dunia 2018: Awal Kutukan

Kutukan Uruguay dimulai sekitar delapan tahun lalu, ketika Arab Saudi bertemu mereka untuk pertama kalinya secara resmi di Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia.

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Laga tersebut berlangsung pada matchday kedua fase grup, setelah Arab Saudi kalah 0-5 dari Rusia pada laga pertama, sementara Uruguay menang 1-0 atas Mesir.

Arab Saudi menjalani pertandingan itu dengan target tidak kalah demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar, tetapi mereka gagal. Luis Suárez mencetak gol kemenangan semata wayang pada menit ke-23.

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Akibat kekalahan tersebut, Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2018 di fase grup, meski menang 2-1 atas Mesir pada laga ketiga. Mereka finis di peringkat ketiga dengan tiga poin.