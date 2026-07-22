Dari Senegal ke Aljazair.. masa depan Renard di antara 4 timnas

Pelatih asal Prancis, Herve Renard, terus menarik minat banyak tim nasional setelah mempertahankan nilainya yang tinggi di bursa pelatih, meski pengalaman terakhirnya sebagai kepala staf kepelatihan timnas Tunisia pada Piala Dunia 2026 berlangsung singkat.

Menurut jaringan Prancis "Foot Mercato", Renard masih mendapatkan penghargaan luas di benua Afrika dan Asia berkat rekam jejaknya yang istimewa, khususnya pengalamannya bersama timnas Arab Saudi yang selama itu meninggalkan jejak yang menonjol, setelah membawa Arab Saudi meraih hasil-hasil mengesankan yang menjadikannya salah satu pelatih paling diincar di kawasan tersebut.

Sejumlah sumber media Korea Selatan menyebutkan bahwa Renard berada di puncak daftar kandidat untuk menggantikan Hong Myung-bo dalam menangani timnas Korea Selatan, setelah kepergiannya dari jabatan tersebut menyusul tersingkirnya tim itu dari babak grup pada Piala Dunia 2026.

Minat tim nasional terhadap Renard tidak terbatas di benua Asia, karena namanya tetap hadir dengan kuat di Afrika, di mana ia dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk menangani timnas Afrika Selatan menggantikan pelatih asal Belgia, Hugo Broos.

Nama pelatih Prancis itu juga kembali muncul di antara opsi-opsi yang diusulkan di Senegal, di tengah upaya Federasi Sepak Bola Senegal untuk memperkuat proyek teknisnya pada fase mendatang.

Di Aljazair, Renard bisa menjadi salah satu nama utama yang dijagokan untuk menangani timnas, jika terjadi perubahan di kepala staf kepelatihan yang dipimpin pelatih asal Swiss, Vladimir Petkovic, karena berbagai laporan menyebutkan bahwa namanya akan berada di antara prioritas.

Renard, yang meraih gelar Piala Afrika dua kali bersama Zambia dan Pantai Gading, mendapati dirinya dihadapkan pada beberapa pilihan pada periode mendatang, di tengah penantian mengenai tujuan berikutnya setelah pengalaman singkat bersama timnas Tunisia.

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