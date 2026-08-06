Barcelona masuk dengan serius ke dalam perburuan untuk merekrut pemain asal Spanyol, Rodri, bintang Manchester City, setelah pelatih asal Jerman, Hansi Flick, direktur teknik tim Catalan itu, melakukan panggilan telepon dengan gelandang tersebut untuk menjelaskan proyek olahraga klub dan mencoba meyakinkannya agar memberikan prioritas untuk pindah ke "Blaugrana".

Menurut surat kabar Sport, panggilan yang berlangsung dalam beberapa jam terakhir itu mencerminkan keseriusan minat Barcelona untuk mendatangkan pemain tersebut, dan turut mengubah arah negosiasi, terutama dengan lambatnya Real Madrid dalam mengambil langkah-langkah menentukan untuk merampungkan transfer ini.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Rodri kini tidak lagi mengesampingkan kepindahan ke Barcelona, setelah selama beberapa pekan terakhir semua indikasi mengarah kepada keuntungan Real Madrid, sehingga persaingan kini menjadi terbuka antara kedua rival untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol tersebut.

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Barcelona bergerak tanpa terburu-buru

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Barcelona melihat Rodri sebagai peluang istimewa di bursa transfer, namun mereka tidak berniat masuk ke dalam pemborosan finansial untuk merampungkan transfer tersebut, meski mereka sepenuhnya yakin akan potensi dan kemampuannya untuk memperkuat proyek Flick.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa direktur olahraga Deco terus menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat pemain tersebut, dan juga telah melakukan penyelidikan awal dengan salah satu pejabat Manchester City untuk mengetahui sikap klub Inggris itu, sebelum langkah-langkah tersebut berkembang secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Bintang-bintang Barcelona berusaha meyakinkan Rodri

Upaya Barcelona tidak hanya terbatas pada jajaran teknik, karena surat kabar itu mengungkap bahwa sejumlah pemain tim, terutama Lamine Yamal, telah berbicara dengan Rodri selama pemusatan tim nasional Spanyol, baik pada saat Piala Dunia maupun setelahnya, di mana mereka menyampaikan kepadanya suasana di dalam ruang ganti Barcelona, dan memuji proyek yang dipimpin oleh Hansi Flick, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani pengalaman di "Camp Nou".

Pemain menentukan arahnya

Meski minat semakin meningkat, manajemen Barcelona menegaskan bahwa penguatan lini serang masih menjadi prioritas utama selama bursa transfer, namun mereka tidak ingin melewatkan peluang untuk merekrut pemain sekelas Rodri, yang dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, dan peraih Ballon d'Or, dengan hanya tersisa satu tahun dalam kontraknya bersama Manchester City.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Catalan tersebut menunggu sikap final dari pemain sebelum beralih ke tahap negosiasi finansial, seraya menunjukkan bahwa para pejabat Barcelona menghargai keputusan Rodri untuk membekukan pembicaraannya dengan Real Madrid saat ini guna mempelajari semua opsi, tetapi mereka juga menyadari bahwa berkas ini tidak akan tetap terbuka untuk waktu yang lama.

Surat kabar itu menutup laporannya dengan menegaskan bahwa masuknya Barcelona ke dalam perburuan telah mengubah peta persaingan, setelah transfer Rodri tampak menuju ke Real Madrid, sehingga tujuan pemain internasional Spanyol tersebut kini terbuka untuk segala kemungkinan.