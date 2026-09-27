Dari puncak Liga Inggris menuju ketidakpastian: apa yang terjadi pada Raheem Sterling?

Beberapa tahun lalu, Raheem Sterling merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Inggris, sebuah nama yang hadir dengan kuat dalam persaingan tim-tim besar Liga Primer Inggris. Namun kini ia mendapati dirinya berada dalam realita yang sama sekali berbeda; seorang pemain berusia 31 tahun tanpa klub, setelah kariernya menurun secara mencolok sejak kepergiannya dari Manchester City, meski ia menegaskan saat diperkenalkan sebagai pemain Arsenal: "Kalian akan melihat kemampuan terbaik saya."

Namun karier winger Inggris itu mengambil arah yang berbeda sejak saat itu, setelah kehadirannya meredup bersama Chelsea, Arsenal, dan Feyenoord, sebelum ia mendapati dirinya pada usia 31 tahun tanpa klub, bertepatan dengan sebuah kasus hukum di Inggris.

Sterling ditangkap pada Mei lalu setelah insiden dengan mobilnya di jalan raya M3 di Hampshire, atas dugaan mengemudi berbahaya, mengemudi di bawah pengaruh narkoba, kepemilikan nitrous oksida, dan tidak memberikan sampel, sebelum ia dibebaskan dengan jaminan disertai larangan mengemudi.

Insiden itu merupakan babak terbaru dari periode sulit bagi pemain yang nilai pasarnya mencapai sekitar 160 juta euro pada 2019.

Setelah bersinar bersama Liverpool dan Manchester City, ia pindah ke Chelsea pada musim panas 2022, tetapi kemudian ia masuk ke dalam perhitungan para pelatih, sebelum akhirnya keluar dari rencana Enzo Maresca dan menjalani satu musim dengan status pinjaman ke Arsenal.

Sterling tidak menemukan jalan untuk mengembalikan posisinya di London Utara, karena ia bermain 28 laga bersama Arsenal, 13 di antaranya sebagai starter, dan mencetak satu gol serta menciptakan 5 gol, sebelum kembali ke Chelsea.

Pada Januari 2026, Chelsea dan Sterling mengakhiri kontraknya secara damai, kemudian ia pindah ke Feyenoord dalam transfer gratis pada Februari, mengakhiri karier yang berlangsung hampir 14 tahun di Liga Primer Inggris.

Namun petualangan di Belanda itu tidak berlangsung lama, karena Sterling meninggalkan Feyenoord setelah waktu yang singkat, sehingga ia kembali menjadi pemain bebas.

Pemain itu belum mencetak gol sejak September 2024, sementara penampilannya bersama Feyenoord hanya terbatas pada periode singkat sebelum kepergiannya.

Perbedaannya tetap besar antara gambaran Sterling saat ini dengan karier yang ia bangun bersama Manchester City, di mana ia bermain 320 laga di Liga Primer Inggris bersama Liverpool dan City serta berkontribusi langsung atas 165 gol, sebelum ia hengkang ke Chelsea usai bertahun-tahun penuh gelar.

Saat ini, Sterling menghadapi fase baru dalam kariernya jauh dari lapangan, setelah berubah dari salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Inggris menjadi seorang pemain yang mencari klub baru, sementara proses hukum terkait insiden terakhir di Inggris terus berlanjut.