Gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, bersiap menjalani operasi untuk menangani cedera punggung, yang menimbulkan keraguan besar terkait keikutsertaannya pada awal musim 2026-2027.

Kapten Spanyol itu baru saja kembali dari tugasnya bersama tim nasional setelah memimpin negaranya menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, namun kini Man City menghadapi periode panjang tanpa pilar utamanya.

Menurut surat kabar "The Athletic", Rodri akan menjalani operasi untuk menangani cedera punggung, tanpa kejelasan mengenai waktu pemulihannya.

Cedera ini menjadi pukulan berat bagi pelatih baru Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, yang kini harus bersiap memulai musim baru tanpa bintang berpengaruhnya.

Cedera fisik telah memengaruhi keikutsertaan Rodri bersama klubnya sejak ia mengalami robekan ligamen anterior cruciate pada September 2024, yang membuatnya absen pada sebagian besar pertandingan musim 2024-2025.

Selain itu, masalah lanjutan pada hamstring dan paha membatasi penampilannya menjadi hanya 33 pertandingan, 17 di antaranya sebagai starter di Liga Primer Inggris musim lalu.

Hal ini kontras dengan peran sentral yang dimainkan peraih Ballon d'Or 2024 tersebut selama musim 2022-2023, ketika ia mencetak gol kemenangan pada final Liga Champions Eropa melawan Inter Milan untuk meraih treble bersejarah.

Terlepas dari kemundurannya secara fisik, masa depan pemain Spanyol itu di Stadion Etihad menghadapi spekulasi yang kian meningkat seiring kontraknya yang tersisa hanya satu tahun lagi.

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak diperkirakan akan dilakukan setelah Piala Dunia, namun hingga kini Rodri belum menunjukkan keinginan apa pun untuk memperpanjang masa tinggalnya, di tengah upaya dari pihak Real Madrid untuk mendatangkannya menurut sejumlah laporan media.

Akan tetapi, perkembangan ini serta ketiadaan kejelasan mengenai waktu kembalinya bintang Spanyol tersebut, bisa mendorong Real Madrid untuk mengurungkan kesepakatan itu, setidaknya pada musim panas ini.