Klub Al Hilal berhasil menelan rival tradisionalnya, Al Ahli, pada babak pertama sebelum jeda dalam pertandingan El Clasico, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Al Hilal menjamu Al Ahli, hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda dari pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal menjalani 23 menit yang luar biasa, unggul atas Al Ahli di dalam lapangan dengan sangat jelas, baik dalam penampilan maupun hasil, sementara para pendukungnya melukis sebuah karya seni yang luar biasa pula di luar lapangan.

Gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, membuka keunggulan bagi Al Hilal pada menit kesembilan, setelah lolos berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Senegal, Edouard Mendy, menyusul umpan istimewa dari Sultan Al Mandash.

Pada menit ke-23, winger asal Belanda, Cresencio Summerville, menambah gol kedua bagi "Sang Pemimpin", setelah aksi menawan dari sisi kiri, sebelum melepaskan tembakan mendatar yang mengecoh Mendy dan bersarang di gawang.

Di antara dua gol tersebut, para pendukung Al Hilal mencuri perhatian melalui lebih dari satu spanduk, salah satunya menampilkan gambar seekor hiu, dengan pesan peringatan: "Bahaya zona hiu", sebagai cerminan atas apa yang ditampilkan tim di atas lapangan.