Dari Jerman hingga Spanyol... Apa saja kekalahan terbesar Arab Saudi di Piala Dunia?

Kekalahan yang dialami tim nasional Arab Saudi dari Spanyol di Piala Dunia 2026 kembali mengingatkan kita pada beberapa hasil buruk yang pernah dialami "Al-Akhdar" selama partisipasinya sebelumnya di turnamen tersebut, terutama karena tim nasional Arab Saudi merupakan salah satu tim Arab dan Asia yang paling sering tampil di Piala Dunia, setelah berpartisipasi dalam beberapa edisi sejak penampilan perdananya pada tahun 1994.

Kekalahan dari Jerman di Piala Dunia 2002 tetap menjadi yang terburuk dalam sejarah tim nasional Saudi di ajang tersebut, ketika mereka kalah dengan skor 0-8 pada pertandingan pembuka turnamen yang digelar di Korea Selatan dan Jepang.

Pertandingan tersebut menjadi salah satu hasil terburuk dalam sejarah Piala Dunia secara umum, setelah timnas Jerman mendominasi sepenuhnya sejak menit-menit awal hingga peluit akhir dibunyikan.

Setelah 16 tahun, timnas Saudi mengalami kekalahan terbesar kedua dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, saat mereka kalah 0-5 dari Rusia pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2018. Hasil tersebut menuai kritik luas saat itu akibat penampilan yang kurang memuaskan yang ditunjukkan timnas Saudi di hadapan tuan rumah.

Sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh lebih dari satu pertandingan, yang paling menonjol adalah kekalahan 0-4 dari Ukraina di Piala Dunia 2006. Pertandingan tersebut terjadi setelah Arab Saudi bermain imbang dengan Tunisia di babak pertama, sebelum harapan lolos praktis sirna setelah kekalahan dari tim Ukraina.

Kekalahan dari Spanyol di Piala Dunia 2026 juga masuk dalam daftar yang sama, setelah timnas Saudi menelan kekalahan telak 0-4 dalam pertandingan yang menampilkan keunggulan Spanyol yang jelas baik dari segi teknis maupun taktis, terutama selama setengah jam pertama di mana timnas Saudi kebobolan tiga gol.

Baca juga.. Analisis.. Bagaimana Spanyol Menghancurkan Strategi Donis di Hadapan Dunia?

Timnas Saudi juga pernah mengalami kekalahan dengan selisih empat gol saat dikalahkan Prancis dengan skor 4-0 di Piala Dunia 1998, dalam partisipasi yang sulit di mana mereka tersingkir dari babak penyisihan grup tanpa meraih satu kemenangan pun.

Jika dilihat dari angka-angkanya, urutan kekalahan terbesar Arab Saudi di Piala Dunia dimulai dengan Jerman (0-8) pada tahun 2002, kemudian Rusia (0-5) pada tahun 2018, lalu Prancis (0-4) pada tahun 1998, Ukraina (0-4) pada tahun 2006, dan terakhir Spanyol (0-4) pada edisi 2026.

Meskipun hasil-hasil ini sangat mengecewakan, sejarah timnas Arab Saudi di Piala Dunia tidak hanya sebatas kekalahan, karena terdapat momen-momen luar biasa, terutama saat mencapai babak 16 besar pada edisi 1994, serta kemenangan bersejarah atas Argentina di Piala Dunia 2022, yang merupakan pencapaian yang menegaskan bahwa timnas Saudi selalu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah rintangan terberat sekalipun.