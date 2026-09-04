Saud Kariri, bintang Al Hilal dan mantan pemain timnas Arab Saudi, menyampaikan pesan penting kepada manajemen dan para pemain Al Ahli demi melewati fase sulit yang tengah dialami tim, menyusul kekalahan telak dari "Sang Pemimpin" dengan tiga gol tanpa balas pada Selasa malam, dalam laga tunda dari pekan ketiga Liga Roshn.

Kariri menilai bahwa Al Ahli saat ini perlu menangani krisis internalnya jauh dari lapangan, terlebih di tengah kritik yang menerpa klub dalam periode terakhir, seraya menegaskan pentingnya setiap pihak memikul tanggung jawabnya tanpa membiarkan masalah manajerial memengaruhi fokus dan penampilan para pemain di dalam pertandingan.

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Kariri mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thmanyah": "Apa yang terjadi di Al Ahli tentu saja menyedihkan, tetapi manajemen harus memisahkan para pemain dari apa yang terjadi, dan para pemain juga harus fokus di lapangan serta melupakan semua urusan di luar."

Mantan bintang Al Hilal itu menegaskan bahwa apa yang terjadi di dalam klub tidak boleh berdampak pada perilaku para pemain selama pertandingan, seraya menjelaskan bahwa tim membutuhkan komitmen dan fokus yang lebih besar, terutama jika ingin mengembalikan hasil-hasilnya dan bersaing memperebutkan gelar pada musim ini.

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Ia menambahkan: "Tidak pantas seorang pemain keluar menuju ruang ganti setelah digantikan, ini hal yang sangat buruk, dan seperti yang saya katakan, para pemain harus melupakan berbagai kekacauan manajerial yang terjadi demi kembali ke jalur yang benar dan bersaing lagi."

Pernyataan Kariri datang di saat Al Ahli menghadapi tekanan yang meningkat setelah awal musim yang goyah, di mana mereka menelan kekalahan dari Al Khaleej sebelum tumbang dengan tiga gol tanpa balas dari Al Hilal, sehingga menuntut mereka memberikan reaksi cepat demi mengembalikan kepercayaan diri dan memperbaiki arah.

Kariri menilai bahwa solusinya tidak dimulai hanya dari perubahan teknis atau merekrut pemain-pemain baru, melainkan dari mengembalikan fokus dan kedisiplinan di dalam ruang ganti, disertai keharusan memisahkan keputusan-keputusan manajerial dari apa yang terjadi di atas lapangan.

Dengan demikian, pesan mantan bintang Al Hilal itu membawa nasihat langsung kepada Al Ahli: masalah manajerial bisa ditangani di luar lapangan, tetapi keberhasilan tim membutuhkan para pemain untuk mengesampingkan segala hal yang terjadi ketika mereka memasuki pertandingan, karena berlanjutnya kekacauan bisa membuat misi "Ar-Raqi" untuk kembali bersaing semakin sulit seiring berjalannya pekan-pekan kompetisi.