Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari dua benua... Diumumkan susunan wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia di Piala Dunia

Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Australia
Mesir
AS

Pertandingan di babak 32 besar

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Rabu, mengumumkan tim wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang.

Timnas Mesir akan bertanding di babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, setelah berhasil lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Timnas Mesir menempati posisi kedua di Grup 7 Piala Dunia, yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Tim wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia adalah sebagai berikut:

Wasit: Gustavo Tiguera (Uruguay)

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Egypt crest
Egypt
EGY

Asisten wasit pertama: Carlos Barrero (Uruguay)

Asisten wasit kedua: Nicolas Taran (Uruguay)

Wasit keempat: Sandro Scherer (Swiss)

Wasit kelima cadangan: Stefan de Almeida (Swiss)


Iklan