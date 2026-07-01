Dari dua benua... Diumumkan susunan wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Rabu, mengumumkan tim wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang.

Timnas Mesir akan bertanding di babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, setelah berhasil lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Timnas Mesir menempati posisi kedua di Grup 7 Piala Dunia, yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Tim wasit untuk pertandingan Mesir melawan Australia adalah sebagai berikut:

Wasit: Gustavo Tiguera (Uruguay)

Asisten wasit pertama: Carlos Barrero (Uruguay)

Asisten wasit kedua: Nicolas Taran (Uruguay)

Wasit keempat: Sandro Scherer (Swiss)

Wasit kelima cadangan: Stefan de Almeida (Swiss)



