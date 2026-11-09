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Apakah Dayot Upamecano memiliki klausul pelepasan dalam kontrak barunya bersama Bayern Munich? Max Eberl tidak banyak memberikan kejelasan saat ditanya soal itu.

Setelah pertandingan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu melawan 1. FSV Mainz 05 pada Sabtu (2-1), direktur olahraga FCB ditanya secara khusus tentang rumor transfer terkini seputar bek tengah asal Prancis tersebut. Kontrak Upamecano disebut memuat klausul pelepasan yang memungkinkan dia hengkang sebelum masa kontraknya berakhir.

Namun, Eberl enggan berkomentar mengenai hal itu. "Saya tidak di sini untuk membicarakan detail kontraknya. Satu hal yang jelas: Kami telah memperpanjang kontrak Upamecano dan kami sangat senang bisa melakukannya. Sejujurnya, dia merasa sangat nyaman di sini," ujarnya sesaat setelah peluit akhir dibunyikan.

Portal Prancis Foot Mercato sebelumnya melaporkan bahwa Paris Saint-Germain terutama menaruh minat pada pemain andalan Bayern Munich itu. Menurut laporan tersebut, klub papan atas Ligue 1 itu ingin memanfaatkan klausul pelepasan dalam kontrak Upamecano yang disebut-sebut ada, tetapi belum dikonfirmasi secara resmi, dan merekrut sang bek dengan nilai transfer yang telah ditetapkan sebesar €65 juta. Transfer itu disebut bisa terjadi paling cepat pada musim panas mendatang.

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Pemain asal Prancis itu baru memperpanjang kontraknya bersama klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut hingga 2030 pada Februari. Kabarnya, para petinggi Bayern memberikan kelonggaran dan menyetujui klausul tersebut dalam kontrak Upamecano.

Getty Images

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Siapa yang bisa digantikan Dayot Upamecano di PSG?

PSG tengah mencari pengganti jangka panjang bagi pemimpin lini pertahanan mereka, Marquinhos. Pemain berusia 32 tahun itu telah membela klub tersebut selama 13 tahun dan menjadi legenda bagi tim Paris. Kontraknya di ibu kota Prancis masih berlaku hingga 2028.

Karena itu, PSG kemungkinan akan mencari pengganti berkualitas pada musim panas mendatang atau paling lambat setelah musim 27/28. Dalam pencarian itu, mereka bisa segera mengarah kepada Upamecano, yang empat tahun lebih muda.

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Bek Bayern itu kembali menarik perhatian pekan lalu ketika ia membuat penyerang Julian Alvarez tak berkutik dalam kemenangan tandang 2-0 klubnya atas Atletico Madrid di Liga Champions. Di Bayern Munich, ia telah menjadi pemimpin lini pertahanan, dengan Jonathan Tah dan Min-jae Kim bergantian bermain di sisinya.

Upamecano bergabung dengan Bayern dari RB Leipzig pada 2021 dengan biaya transfer €42,5 juta. Musim ini, ia telah mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk FCB.