Dari Barcelona ke Paris: Sekarang Kalian Mengenal Ferran Torres

Ferran Torres tengah melewati masa paceklik gol bersama Paris Saint-Germain, karena ia gagal mencetak gol dalam 8 pertandingan terakhir, sejak golnya ke gawang Marseille pada 20 September lalu, meski ia mengawali musim dengan luar biasa dengan mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan, dan setelahnya dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan September di Liga Prancis.

Penurunan ini datang pada saat pemain tersebut diharapkan memikul tanggung jawab ofensif yang lebih besar, di tengah cedera Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia, namun justru Goedts, Mayulu, dan Akliouche yang memikul beban mencetak gol, sementara Ferran mendapati dirinya di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan penting, di antaranya laga melawan Villarreal Rabu lalu di Liga Champions Eropa.

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Awalan sinematik Torres tidak bertahan lama, dan euforia awal mulai memberi jalan kepada kenyataan yang kurang ideal, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Dalam kemenangan tipis 1-0 atas Troyes, Sabtu malam kemarin, Ferran tampil sebagai starter, dan mendapatkan 3 peluang, selain satu tembakan lain yang melenceng dari gawang. Pemain internasional Spanyol itu kembali gagal mengakhiri puasa golnya, yang di Prancis dikaitkan dengan masalah kepercayaan diri.

Meski penurunan ini mungkin terlihat mengejutkan di Paris, hal itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka yang mengikuti perjalanan karier Ferran bersama Barcelona, menurut surat kabar tersebut. Awalannya yang menakjubkan menaikkan ekspektasi, namun ia tidak pernah menjadi penyerang yang mencetak gol hampir di setiap pertandingan, meski memiliki kemampuan yang jelas untuk menggetarkan jala.

Catatan gol

Ferran menorehkan 13 gol dalam 36 pertandingan bersama Manchester City, selama musim 2020-2021, lalu mencetak 7 gol pada musim penuh pertamanya bersama Barcelona, dan 11 gol pada musim berikutnya.

Musim 2024-2025 dan 2025-2026 menjadi angka terbaiknya, di mana ia mencetak 19 gol dalam 45 pertandingan, lalu 21 gol dalam 49 pertandingan, dengan rata-rata satu gol setiap 2,4 pertandingan kira-kira pada musim pertama, dan satu gol setiap 2,3 pertandingan pada musim kedua.

Pemain tersebut juga mengalami masa paceklik gol dalam waktu panjang dengan seragam Barcelona; pada tahun 2024 ia mencapai 16 pertandingan resmi beruntun tanpa mencetak gol, antara 21 Januari dan 1 September, sebuah rangkaian yang diselingi cedera yang membuatnya absen hampir dua bulan.

Pada musim lalu, ia absen mencetak gol dalam 14 pertandingan beruntun, sebelum mengakhiri puasa yang berlangsung dua setengah bulan dengan dua gol ke gawang Espanyol, pada 11 April. Rangkaian terburuknya bersama Barcelona mencapai 20 pertandingan tanpa mencetak gol, selama musim 2022-2023.

Meski ada masa-masa paceklik, Ferran memberikan peran kepada tim yang melampaui sekadar mencetak gol, berkat pergerakannya yang terus-menerus dan kemampuannya memperlebar lapangan, serta menyerang ruang di belakang pertahanan, di samping intensitasnya dalam melakukan pressing.

Enrique tidak merasa khawatir

Di sisi lain, pelatih Luis Enrique tampak tidak khawatir soal penurunan penyerang Spanyol itu, di mana ia mengatakan dalam konferensi pers kemarin: "Semua orang khawatir soal Mika Goedts, dan sekarang soal Ferran. Para penyerang adalah mereka yang menyia-nyiakan peluang dan mencetak gol."

Ia menambahkan: "Bagi saya, yang penting adalah para penyerang terus mendapatkan peluang-peluang besar."