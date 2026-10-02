Dalam dunia yang nilai seorang pelatih melampaui batas skema dan taktik, angka-angka mengungkap sisi lain dari persaingan antara para pelatih kepala papan atas, setelah gaji para pelatih tim nasional menunjukkan perbedaan yang mencolok, dengan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti memuncaki daftar dengan selisih besar dari para pengejar terdekatnya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap, mengutip media Jerman "Bild", gaji sejumlah pelatih tim nasional, di mana Ancelotti bertengger di puncak dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro bersama timnas Brasil, menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi di level tim nasional.

Pelatih asal Jerman Jurgen Klopp berada di posisi kedua, setelah menerima 7 juta euro per tahun dari Federasi Sepak Bola Jerman, dengan selisih 3 juta euro dari Ancelotti.

Pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino menempati posisi ketiga dengan gaji sebesar 6,8 juta euro bersama timnas Amerika Serikat, disusul Thomas Tuchel dengan 6 juta euro per tahun bersama timnas Inggris.

Pelatih asal Spanyol Luis de la Fuente berada di posisi kelima dengan gaji sebesar 5 juta euro per tahun bersama timnas Spanyol, sementara pelatih asal Portugal Jorge Jesus menempati posisi keenam dengan 4 juta euro.









Di posisi ketujuh muncul pelatih asal Prancis Zinedine Zidane, yang menerima 3,6 juta euro per tahun dari Federasi Prancis, sementara pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez berada di posisi kedelapan dengan gaji sebesar 3 juta euro bersama timnas Belanda.

Daftar sepuluh besar dilengkapi oleh pelatih asal Argentina Lionel Scaloni dan pelatih asal Austria Ralf Rangnick, masing-masing di posisi kesembilan dan kesepuluh.

Daftar ini mengungkap jurang finansial yang jelas antara para pelatih tim nasional besar, di mana Ancelotti sendirian memimpin dalam hal gaji dengan selisih mencapai 3 juta euro dari Klopp, pemilik posisi kedua.